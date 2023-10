EXCLUSIVO: As primeiras palavras de Soraia Rodrigues, após a expulsão! O que faria diferente? Saiba aqui

Soraia Rodrigues foi a concorrente expulsa pelo público na gala deste domingo, 22 de outubro, com apenas 16% dos votos. Após a gala, a ex-concorrente esteve à conversa com a repórter digital da TVI, Mafalda Oliveira, e fez um balanço da sua participação.

No final da noite, a agora ex-concorrente falou com a repórter da TVI: «Eu gostava de ter ficado, sem dúvida, sinto que ainda havia muita coisa para acontecer. Nem tudo foi fácil como as discussões evidentemente, mas levo muita coisa boa e fico com gostinho a pouco», começou por explicar.

Se voltasse atrás, garante que teria 'falado' mais e explica: «Talvez tentasse falar mais e expor mais aquilo que penso e aquilo que sentia de forma mais aberta e teria-me ligado mais às pessoas».

