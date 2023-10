Soraia não aguenta e chora após críticas à perna suspeita em cima de Francisco Vale. Saiba tudo aqui

As imagens ao pormenor da perna suspeita de Soraia Rodrigues com Francisco Vale

Esta segunda-feira à noite, no Extra do «Big Brother», analisámos e comentámos uma situação que deu que falar na gala de domingo e que deixou a concorrente de Lisboa visivelmente afetada. Alegadamente, em pleno almoço de fim-de-semana, Soraia colocou a perna em cima de Francisco Vale e este não gostou. Segundo as imagens, o concorrente de Esposende diz: «Tira a perna de cima de mim... Estavas com a perna em cima de mim. O que é isso? Não gosto».

A história da «perna marota», como diz Marta Cardoso, continuou e acabou por ganhar proporções maiores até durante a própria gala e Soraia acredita que foi acusada de algo «muito feio», tendo acabado em lágrimas no confessionário. Durante a gala, os concorrentes foram confrontados com as imagens onde Francisco Vale comenta o sucedido com Francisco Monteiro: «Meteu a perna por cima de mim... (...) acho que é uma invasão de privacidade. Tenho receio que ela esteja a começar a fazer isto com um propósito».

Esta segunda-feira de manhã, a esteticista confrontou o concorrente de Esposende e diz: «Em vez de teres a conversa que tiveste, tinhas recorrido a mim (...) ficou como se eu tivesse a cair para cima de ti, ou a querer fazer jogo contigo, ou a querer estar a provocar alguém... Fiquei mesmo sentida. Aquilo que fiz, de colocar a perna em cima de ti, já o fiz com outras pessoas aqui na casa e nunca houve essa malícia», defende.

Após o confronto, Soraia desaba em lágrimas junto de Catarina e Mariana, e dirige-se ao confessionário: «A situação com o Francisco Vale com a perna e a não perna... eu estou super desconfortável, porque nunca foi a minha intenção (...) não estou a fazer jogo, não estou a tentar seduzir, não estou a tentar nada, foi super natural, não sei de onde vem esta situação», conclui.

No Extra do «Big Brother», Helena Isabel acredita que o colocar da perna por parte de Soraia não foi um ato «premeditado», mas sim, «sem intenção». Ao passo que Pedro Crispim discorda e diz: «Foi uma situação constrangedora (...) e acho que foi feito com intenção», remata.

