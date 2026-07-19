O abraço que ninguém viu: Soraia Sousa reencontra pessoa especial em plena passadeira. E é uma cara bem conhecida
- Big Brother
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O reencontro deixou todos derretidos.
Soraia Sousa marcou presença na Summer Party TVI Millennium Estoril, e o vestido da ex-recruta da Primeira Companhia não passou despercebido na passadeira vermelha. Mas foi um momento em particular que deixou todos a comentar: um reencontro.
Soraia Sousa pousava para as fotos quando foi surpreendida por uma presença muito especial, o reencontro com Maria Botelho Moniz, apresentadora do formato, que se concluiu com um abraço apertado.
O momento não passou despercebido, muito por causa da relação bonita que as duas mantêm desde o fim do programa.
Veja aqui o momento especial: