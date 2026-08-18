Deram-lhes pouco tempo… seis anos depois, este casal continua a provar que estavam todos errados

Daniel Guerreiro recorreu às redes sociais para assinalar uma data muito especial ao lado de Soraia Moreira. O casal, que se conheceu no universo do Big Brother, celebra este ano seis anos de namoro, uma marca que ganha ainda mais significado tendo em conta as dúvidas que, no início, existiam em torno da relação.

Na altura, o romance entre Daniel e Soraia gerou opiniões divididas. Enquanto alguns apoiavam a aproximação dos dois, outros mostravam-se pouco convencidos de que a relação conseguisse resistir ao tempo e à exposição pública.

A verdade acabou por falar mais alto.

Seis anos depois, os dois continuam lado a lado e Daniel fez questão de assinalar a data com uma publicação dedicada à companheira. Numa fotografia do casal, o ex-concorrente deixou uma declaração repleta de carinho, tratando Soraia por «boneca» e «princesa» e destacando a beleza da companheira.

«A mulata mais linda do universo, que eu tanto amo nesta vida», escreveu, numa demonstração pública do sentimento que mantém pela vencedora do Big Brother 2020.

A declaração continuou com palavras ainda mais especiais, com Daniel a chamar-lhe «meu mais que tudo» e «My queen», antes de terminar com uma mensagem que resume a celebração dos dois: «Parabéns a nós».

Mais do que assinalar uma data no calendário, a publicação acaba por representar também uma resposta a todas as dúvidas que existiram no início da história de amor.

O casal conseguiu construir uma relação longe dos rumores de uma separação anunciada e, ao longo dos anos, foi partilhando alguns momentos da vida em conjunto, mostrando que a ligação que nasceu no contexto do reality show acabou por ultrapassar as câmaras e transformar-se numa história duradoura.

Agora, seis anos depois, Daniel e Soraia celebram aquilo que muitos não acreditavam que fosse possível: um amor que começou sob o olhar atento do público e que continua a escrever capítulos fora da televisão.