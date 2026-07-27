Mundo dos realities em choque! Um dos casais mais queridos anuncia separação: «Nunca imaginei»

Foi uma das histórias de amor mais marcantes da edição de 2026 de Married at First Sight Australia, mas chegou agora ao fim. Stella Mickunaite e Filip Gregov, considerados por muitos fãs como o grande casal de sucesso da temporada, anunciaram a separação, apanhando os seguidores completamente de surpresa.

A notícia foi avançada por Stella Mickunaite, através de uma longa publicação nas redes sociais, onde revelou que foi Filip quem colocou um ponto final na relação: "Nunca imaginei que viria a escrever algo assim, mas sinto que é importante partilhar a minha verdade", começou por escrever.

Na publicação, Stella confessou que acreditava que ambos estavam a construir um futuro em conjunto e que a decisão do ex-companheiro a deixou completamente surpreendida.

"O Filip terminou a nossa relação. Embora seja evidente que já andava a processar essa decisão há algum tempo, eu acreditava genuinamente que estávamos a caminhar para o mesmo futuro. Fui completamente apanhada de surpresa."

A antiga participante do programa aproveitou ainda para esclarecer uma das questões mais comentadas pelos fãs. Segundo Stella, ao contrário do que foi transmitido no reality show, a decisão de se mudar para Melbourne já estava tomada.

"Tinha um negócio que construí ao longo de vários anos, por isso não era tão simples como fazer as malas e partir. Precisava de alguns meses para concluir tudo, resolver contratos e deixar tudo organizado antes da mudança", explicou.

Stella revelou ainda que via essa mudança como um passo natural para o casal, uma vez que Melbourne oferecia mais apoio familiar, melhores oportunidades profissionais para Filip e seria um local mais acessível para construírem uma vida em conjunto.

"Sempre fui realista em relação ao meu relógio biológico e formar uma família é algo que desejo há muito tempo. Acreditava sinceramente que estávamos a tomar essas decisões em conjunto", confessou.

No entanto, os planos acabaram por ruir de forma inesperada "Em vez disso, recebi um telefonema a pôr fim à nossa relação." Na emotiva mensagem, Stella não escondeu a dor que está a viver.

"Estou de coração partido, profundamente triste e, para ser sincera, incrivelmente envergonhada por algo em que acreditei de forma tão plena não ter resultado como esperava. Embora respeite que cada pessoa tenha o direito de escolher o que é melhor para si, também sinto que é importante que os factos sejam claros", escreveu.

A publicação terminou com um agradecimento às inúmeras mensagens de apoio que tem recebido desde que a separação se tornou pública.

"Obrigada a todos os que me têm demonstrado carinho e apoio. Tem significado muito mais para mim do que alguma vez conseguirão imaginar."

A separação de Stella Mickunaite e Filip Gregov está a gerar uma enorme onda de reações entre os fãs de Married at First Sight Australia, sobretudo porque eram vistos como o casal que melhor resistiu ao fim da experiência televisiva e aquele em quem muitos acreditavam ter encontrado o verdadeiro amor.