BB1. Susana Almeida faz revelação sobre Zé Maria: «Ainda mantenho contacto»

Susana Almeida explica porque se inscreveu no Big Brother: «Inscrevi-me por birra com o meu namorado»

Susana Almeida, ex-concorrente do «Big Brother 1», marcou presença no programa «Dois às 10» do último sábado, dia 1 de setembro, e recordou o colega e amigo Zé Maria, que venceu essa edição.

«O Zé Maria é a pessoa com quem criei afinidade desde o início e ficou. Aquilo que existiu lá dentro mantém-se. Eu hoje ainda tenho contacto com o Zé. É lindo e maravilhoso», começou por referir.

A ex-concorrente disse ainda estar a pensar em visitá-lo: «Aliás eu vinha viagem do Porto para cá e pensei que devia dar um pulo ao Alentejo, mas o Zé também podia vir a Lisboa...»

«Hoje que vim cá abaixo pensei: amanhã se calhar vou ao Alentejo, vou-lhe dar um olá», acrescentou Susana Almeida, à conversa com Mafalda Castro e Idevor Mendonça.

