Em lágrimas! Susana Almeida do primeiro a Big Brother explica porque recusou convites durante 20 anos: «Foi difamação...»

Susana Almeida foi uma das concorrentes mais marcantes da primeira edição do Big Brother Portugal, transmitida pela TVI em 2000. Ficou especialmente conhecida pelo seu cabelo loiro chamativo, que lhe valeu a alcunha de "Cabeça Amarela". Entrou com apenas 25 anos.

Durante muito tempo, cerca de 20 anos, manteve-se afastada dos holofotes. Voltou a surgiu em 2023. Relembre uma entrevista mais intensa da ex-concorrente no programa «Goucha». Em lágrimas, revelou o motivo pelo qual se manteve 20 anos no anonimato.

«Eu queria voltar à minha vida. Àquela aldeia; à minha concha. Queria voltar a ter uma vida onde as pessoas não me reconhecessem. Queria deixar de ser a Susaninha do BB e ser a Susana», assim, Susana justifica que se 'escondeu' da fama e mediatismo que o programa lhe trouxe. Susana relembrou uma polémica na qual se viu envolvida na altura, e à qual procurou fugir.

«Inventaram-lhe um imóvel», relembrou Goucha, deixando a convidada em lágrimas, ao relembrar: «Foi difamação (...) Por causa de uma notícia falsa estive de pés e mãos atadas durante 13 anos». Para se proteger do assunto, manteve-se longe dos holofotes.

Recentemente, no dia de aniversário da TVI, surgiu nos programas da estação onde explicou porque é que nunca apareceu apesar dos convites.

Este sábado, dia 22 de fevereiro, em dia de festa para a TVI, Susana Almeida reapareceu para relembrar como tudo começou, não escondendo a vontade de regressar a um programa, numa conversa imperdível com Maria Botelho Moniz e Manuel Luís Goucha.

Susana falou ainda do amigo Zé Maria, com quem criou uma ligação especial: «Ele está bem, está ótimo e feliz»

Susana revelou como acabou por entrar no reality show que revolucionou a televisão portuguesa: «Verdade, aquilo foi realmente uma surpresa, não sabia de maneira nenhuma. Eu, na altura, estava desempregada e disse: 'Bem, vou experimentar, vou concorrer'. Mas longe de achar que ia entrar. E realmente fui selecionada.»

Na altura, sem redes sociais ou smartphones, os concorrentes desconheciam o impacto que tinham fora da casa: «Eu não tinha noção do impacto que tivemos cá fora. Ainda bem que não havia redes sociais, nem telemóveis. Porque senão éramos comidos vivos. Mesmo assim, aquilo era algo que toda a gente viu e viveu intensamente.»

Uma amizade que resistiu ao tempo

Mesmo após 25 anos, Susana garante que a ligação com Zé Maria continua especial: «Aqueles momentos de união que tínhamos com algumas pessoas eram genuínos. Afastados de tudo, dávamos valor ao que não tínhamos. Ficou a saudade.»

Sobre o contacto com o vencedor da primeira edição do Big Brother, Susana confirma: «Nós rimos da mesma forma. É sério, continuamos a rir e ele continua a dizer 'a minha magana'. O impressionante é que, só de o ouvir e ele a mim, parece que estamos a reviver aqueles momentos.»

A cumplicidade entre os dois permanece forte, apesar do tempo e da mudança de vida, algumas amizades são para sempre.