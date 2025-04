Susana Dias Ramos denuncia comportamentos na casa do Big Brother: «Achei feio, achei horrível»

Tudo de boca aberta! Concorrentes assistem a almoço do líder e reagem a comentários sobre as mulheres da casa

A casa do Big Brother viveu um momento tenso após uma conversa privada entre Nuno Brito e os seus aliados (Dinis Almeida, Manuel Rodrigues e Tiago Rodrigues) ser transmitida para a sala sem que os concorrentes soubessem. O tema gerou polémica: os concorrentes comentavam os corpos das mulheres da casa e quem consideraram mais atraente ao vê-las de biquíni.

Durante o Diário do Big Brother, a comentadora Susana Dias Ramos não poupou as críticas feitas aos concorrentes em questão. Relembre aqui:

«Ele se calhar perdeu aquilo que é o dia-a-dia básico de empatia e respeito pelo alheio. Agora, de repente, eu há bocado para me sentar, também coloquei a mão na perna do João Ricardo. Gente, desculpa, foi sem intenção esta mão na tua perna. É que eu vi o comentário e pensei, tu queres ver que o João Ricardo vai pensar que eu já me estou a esticar para a perna dele ou coisa que o valha? Ninguém pode tocar em ninguém, ninguém pode falar», atirou a comentadora em direto.

«Eu não achei que fosse grave, mas achei feio, achei horrível. Nós só temos aqui um pequeno teaser de toda uma suculência»

Solange Tavares, de 27 anos, foi uma das mais afetadas e, após ouvir os comentários, isolou-se e recusou-se a falar com os colegas. Em choque, dirigiu-se ao confessionário, de onde saiu em lágrimas. Mais tarde, voltou a chorar no quarto enquanto desabafava com Carolina Braga, demonstrando o impacto que a situação teve em si: «A quantidade de vezes que já me arrependi de estar aqui...»

Veja o momento aqui:

O episódio promete ter repercussões na dinâmica do jogo e já está a dar que falar dentro e fora da casa.

