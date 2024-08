Susana Dias Ramos revela novo projeto televisivo: saiba tudo!

O novo canal, pertencente ao Grupo Media Capital, vai dar início a uma nova era na televisão portuguesa com a sua estreia marcada para dia 9 de agosto.

Entre as novidades da programação diversificada do canal, destaca-se o programa «Segredos do Prazer», que será conduzido por Susana Dias Ramos.

Neste novo projeto, Susana Dias Ramos promete abordar a sexualidade de forma direta, esclarecedora e sem tabus.

O programa será transmitido todas as sextas-feiras à noite e estará disponível nas plataformas Meo, Vodafone e NOS.

Na sua página no Instagram, a psicóloga já demonstrou o seu grande entusiasmo com aquele que considera ser um «projeto especial».