«O meu namorado tem comportamentos demasiado afetuosos com as tias e com a mãe». Susana Dias Ramos partilha caso insólito

Susana Dias Ramos tem um podcast online chamado ‘100 Tabus’, onde partilha diversos casos de pessoas que lhe colocam dúvidas e pedem ajuda. Recentemente, a atual comentadora do Big Brother, partilhou um caso insólito que causou furor nas redes sociais.

«O meu namorado tem comportamentos demasiado afetuosos com as tias e agora tem comportamentos ainda mais graves com a mãe. A mãe apalpa-lhe o órgão genital quando está a conversar na brincadeira com ele. Toda a gente na família presencia e toda a gente acha normal. Estou um bocado desesperada com isto, por favor dê-me a sua ajuda», disse, citando a pessoa em questão.

Susana Dias Ramos respondeu prontamente: «Ajuda para quê? Quer que lhe chame um táxi para a menina ir embora? Então se toda a gente está de acordo com isto, se as pessoas se sentem todas felizes neste tipo de linguagem, você é que está errada (…) aqui o amor não vai chegar nunca. Se eu acho que isto é normal, não acho, se eu já vi isto muito a acontecer, já vi. Quem acaba sempre por ser a má da fita é você».

Na legenda da partilha, Susana Dias Ramos escreveu: «Quando a malta calça 38, calça sapatos 36?!».

