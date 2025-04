Susana Dias Ramos publica look e esta é a pergunta que todos fazem

Susana Dias Ramos mostrou-se com um look que suscitou a curiosidade dos fãs.

A comentadora foi inundada de elogios e muitas perguntas dos seguidores.

Susana Dias Ramos, terapeuta de 45 anos e uma das vozes mais marcantes dos comentários do Big Brother, voltou a agitar as redes sociais com um simples post de moda — e uma frase que não passou despercebida.

No Instagram, Susana partilhou um carrossel de fotografias onde surge com um look descontraído, composto por umas calças pretas e uma t-shirt branca com a frase estampada “Master of Sarcasm” (em português, “Mestra do Sarcasmo”). Na legenda, apenas escreveu: “Vamos a isso? 📡”.

E bastou isso para os seguidores entrarem em ação.

O destaque foi claro: a t-shirt. “Quero essa t-shirt!”, “Adoro a t’shirt”, “Adoro a msg!... Master of Sarcasm 🤭” — foram apenas algumas das reações à escolha de roupa da comentadora, que já nos habituou à sua frontalidade e sentido de humor afiado.

Mas os elogios não ficaram por aí. Muitos aproveitaram a caixa de comentários para aplaudir o seu desempenho no Big Brother:

“Boa tarde Dra. Susana. Estive a ver um pouco do diário e da Última Hora, e sem a menor dúvida, a Susana presentemente é a melhor comentadora do programa. É leal, assertiva, coerente, expressiva, tudo o que diz, toda a gente entende”, escreveu um fã.

Outro acrescentou: “Grande Susana!!!! Sem papas na língua e sem receios"

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja o look incrível de Susana Dias Ramos.