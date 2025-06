«Envolvi-me com o meu cunhado três vezes e engravidei»: Susana Dias Ramos revela detalhes de história inacreditável

Susana Dias Ramos revelou uma história mirabolante e inacreditável no seu podcast '100 Tabus'. A atual comentadora do Big Brother 2025 leu uma mensagem enviada por uma seguidora que quis manter o anonimato e mostrou-se incrédula com o que foi contado pela mesma.

«Envolvi-me com o meu cunhado três vezes. Foram só três vezes, mas engravidei. Estou grávida e a minha irmã também. Estou a sofrer muito, contou ou faço o que? Anónimo por favor», contou Susana Dias Ramos, citando a pessoa em questão.

A psicóloga respondeu de imediato: «Anónimo porque está com vergonha desta situação. Como assim envolvi-me com o cunhado três vezes? A menina escorregou numa banana e foi caindo em câmara lenta uma vez, duas vezes, três vezes?», disse, visivelmente espantada.

«Não tem outra hipótese senão contar, como é óbvio, o que é que vai fazer? Vai ter esta criança do além? É nossa senhora? Um espírito que a engravidou? Como é que se vai deixar ficar numa situação em que engana a sua irmã e engana a família?», questionou a comentadora.

Susana Dias Ramos continuou: «O que é que aconteceu para se envolver três vezes com o seu cunhado, marido da sua irmã? Que respeito tem pela sua irmã, pelo seu cunhado e por si mesma? Como é que não vai contar? É óbvio o que vai acontecer, está desgraçada, mas bem feita».

«Eu espero que conte tranquilamente e que consiga organizar o seu pensamento para lidar com as consequências. Lembrar sempre que há outra mulher grávida envolvida aqui também nesta situação», rematou Susana Dias Ramos.