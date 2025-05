Susana Dias Ramos maquilhou comentador do Big Brother… E não foi quem está a pensar!

João Ricardo partilha momento divertido com Susana Dias Ramos nos bastidores do "Big Brother"-

João Ricardo, ex-concorrente da Secret Story e atual comentador do Big Brother, recorreu às redes sociais para partilhar um momento bem-humorado que arrancou sorrisos aos seguidores.

Na fotografia publicada, o comentador surge a ser maquilhado por Susana Dias Ramos, também comentadora do reality show e psicóloga, num registo descontraído e divertido dos bastidores. A cumplicidade e leveza do momento não passaram despercebidas, e os fãs não tardaram a reagir com comentários divertidos e elogios à boa disposição da dupla.

Recorde-se de que João Ricardo tem-se destacado pelos seus comentários assertivos e cheios de personalidade nas galas do Big Brother, enquanto Susana Dias Ramos é já uma presença habitual no painel, com análises que cruzam o lado emocional e comportamental dos concorrentes.