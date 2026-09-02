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«Pensei que já tinha encerrado este capítulo»: está confirmada a primeira comentadora do Big Brother All Stars

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«Pensei que já tinha encerrado este capítulo»: está confirmada a primeira comentadora do Big Brother All Stars - Big Brother
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A poucos dias da estreia do novo formato da TVI, que vai reunir os participantes mais marcantes de todas as edições, o Big Brother All Stars tem tudo para rebentar a escala. Agora, já sabemos quem é a primeira comentadora.

O painel de comentadores do “Big Brother All Stars” vai sofrer reformulações.  

Para acompanhar tudo o que vai acontecer entre os melhores dos melhores, o Big Brother All Stars vai contar com nomes de peso no comentário e o primeiro está confirmado. Susana Dias Ramos regressa ao universo dos reality shows para analisar os acontecimentos dentro e fora da casa.

 

Numa entrevista exclusiva no Dois às 10, a psicóloga revelou o motivo pelo qual aceitou o convite: «Estava com falta de hate. Toda a gente muito amiga, tudo a dizer bem de mim... Vou arranjar sarilho», brinca.

Meses após a última participação no painel de comentadores, Susana Dias Ramos garante que não se chateou com ninguém nem foi afastada do formato: «Profissionalmente era muito difícil conciliar a clínica, o meu filho, os programas à noite... Continuo a viver no Porto e era muito complicado para mim».

O Big Brother All Stars estreia dia 6 de setembro e isto é tudo o que já sabemos sobre o novo programa.

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Temas: Susana dias ramos

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