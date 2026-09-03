É oficial! Há uma nova confirmação no Big Brother All Stars e é das polémicas: «Vou arranjar sarilho»

O “Big Brother All Stars” está quase a estrear e no meio de tanta especulação já começam a surgir os primeiros nomes ligados ao formato. Depois de Maria Botelho Moniz como apresentadora, sabe-se agora que Susana Dias Ramos regressa para comentar tudo.

Numa entrevista exclusiva ao Dois às 10, a psicóloga revelou o motivo pelo qual aceitou o convite: «Estava com falta de hate. Toda a gente muito amiga, tudo a dizer bem de mim... Vou arranjar sarilho», brincou.

Meses após a última participação no painel de comentadores, Susana Dias Ramos garantiu que não se chateou com ninguém nem foi afastada do formato: «Profissionalmente era muito difícil conciliar a clínica, o meu filho, os programas à noite... Continuo a viver no Porto e era muito complicado para mim».

O Big Brother All Stars estreia dia 6 de setembro e isto é tudo o que já sabemos sobre o novo programa.