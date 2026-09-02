«Finalmente»: Uma das comentadoras mais polémicas e pedidas regressa ao Big Brother All Stars

Há novidades no que toca ao painel de comentadores do Big Brother All Stars. Depois de uma pausa, Susana Dias Ramos está de regresso ao universo dos reality shows da TVI, desta vez para acompanhar de perto o confronto entre alguns dos concorrentes mais marcantes da história do formato.

Quem trouxe a notícia foi a própria psicóloga, em entrevista ao programa Dois às 10. Questionada sobre as razões que a levaram a aceitar este novo convite profissional, Susana Dias Ramos não escondeu o lado bem-disposto:

«Estava com falta de hate. Toda a gente muito amiga, tudo a dizer bem de mim... Vou arranjar sarilho», brinca.

Apesar de ter estado afastada dos comentários durante alguns meses, a psicóloga faz questão de desfazer qualquer especulação sobre uma eventual saída conturbada. Segundo explica, a decisão prendeu-se apenas com uma questão de logística e conciliação de horários:

«Profissionalmente era muito difícil conciliar a clínica, o meu filho, os programas à noite... Continuo a viver no Porto e era muito complicado para mim.»

Com a agenda agora ajustada, Susana Dias Ramos prepara-se para regressar ao ecrã e voltar a fazer parte das conversas em torno de mais uma edição do Big Brother, desta vez com um elenco composto pelos nomes mais icónicos dos últimos 26 anos de reality shows em Portugal.