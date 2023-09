Susana Dias Ramos sobre Catarina Esparteiro: «É uma barraqueira (...) Constantemente à procura de conflitos»

Catarina em confronto direto com Joana: «Tu és uma fedelha!». Veja o vídeo

No Extra do Big Brother, Susana Dias Ramos criticou postura de Catarina Esparteiro em relação aos colegas.

«É cansativa. (…) É um traço não deixar falar ninguém porque ela ataca como defesa», começou por dizer a comentadora.

«Eu acho que a Catarina é uma barraqueira, eu peço desculpa, mas é o que eu acho. Ela fala alto, ela não deixa falar ninguém, ela invade os pensamentos das pessoas, de uma forma que é agressiva. Constantemente à procura de conflitos sem ouvir nada nem ninguém.», acrescentou Susana Dias Ramos.

Perante as imagens do confronto aceso entre Catarina Esparteiro e Joana Sobral, Marta Cardoso aproveitou para questionar a comentadora: «Tu achas que a Joana se sente intimidada com essa agressividade que acabaste de descrever?»

«Eu que não gosto de barraco, mas se for vou para ganhar, sentir-me-ia intimidada por ela fechada num anexo com menos de 30 metros quadrados, com alguém a acusar-me injustamente de alguma coisa que eu não fiz.», respondeu Susana Dias Ramos.

«A Catarina decidiu tomar a Joana de ponta, não interessa o que ela explique, não interessa se é verdade ou não, não interessa que resumos é que existe», acrescentou.