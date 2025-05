Conhecida comentadora não fica indiferente a ousadia de Márcia Soares. Saiba mais

A mais elegante! Márcia Soares encanta com um look todo em rosa

A comentadora do Big Brother e psicóloga, Susana Dias Ramos, voltou a ser notícia, desta vez pela sua intervenção bem-humorada nas redes sociais. Ao comentar uma publicação de Márcia Soares, ex-concorrente e atual comentadora do programa, Susana deixou uma mensagem espirituosa que rapidamente se tornou viral.

Na publicação original, Márcia Soares exibia o visual elegante e confiante que escolheu para a última gala do Big Brother, acompanhado da legenda: “Mais um gala especial dia das mães”. A resposta de Susana Dias Ramos não se fez esperar.

“Senhor… perdoa os pensamentos maldosos que as pessoas tiveram a ver estas fotos! É ela Senhor, esta diaba que taca fogo na rede sem respeito nenhum! Perdoa Senhor 🔥 perdoa!”, escreveu com muito humor à mistura.

A mensagem de Susana Dias Ramos arrancou sorrisos aos seguidores de ambas as figuras públicas. A brincadeira de Susana foi vista como uma forma descontraída de comentar o estilo ousado de Márcia, mantendo a leveza e o bom humor característicos da comentadora.

Esta interação entre Susana Dias Ramos e Márcia Soares evidencia a boa relação e cumplicidade entre as figuras públicas do universo Big Brother, que frequentemente partilham momentos de descontração e humor com os seus seguidores.

