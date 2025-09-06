Quantas vezes por semana deve 'picar o ponto'? Susana Dias Ramos revela dicas para apimentar a relação

O look de Susana Dias Ramos que gerou uma onda de perguntas dos fãs

Susana Dias Ramos está de volta ao painel de comentadores do Big Brother e há um detalhe que não passou despercebido

Susana Dias Ramos esteve na rubrica Doutores do Amor do Dois às 10 nesta quinta-feira, 4 de setembro, onde deu algumas dicas para manter as relações bem quentes durante mais tempo.

Sem tabus, a especialista em sexologia começou por revelar a Cristina Ferreira e a Cláudio Ramos quantas vezes por semana um casal deve ter relações sexuais. «Uma vez por semana é o mais comum, mas essa cadência não me agrada. Deve ser duas a três vezes por semana, dia sim, dia não é o ideal. Quanto mais usas o órgão, melhor ele se comporta», diz.

Na mesma conversa, Susana Dias Ramos falou sobre o 'pico sexual' de cada género. «A mulher tem um pico sexual a partir dos 45, quando começa a pré-menopausa», garantiu. «Para os homens, há um decréscimo de hormonas a partir dos 19, o pico sexual dos homens é perto dos 20», adiantou.

Cristina Ferreira aproveitou para lançar uma provocação: «Gosto tanto de ter 47 anos...», disse, entre risos.

