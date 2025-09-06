Quantas vezes por semana deve 'picar o ponto'? Susana Dias Ramos revela dicas para apimentar a relação

Ao Minuto

22:22
Catarina Miranda faz pedido insólito a Afonso Leitão: «Deixa-me apalpar o teu rabo» - Big Brother
01:09

Catarina Miranda faz pedido insólito a Afonso Leitão: «Deixa-me apalpar o teu rabo»

22:10
Clima tenso no Especial! Tia de Afonso Leitão responde a Márcia Soares: «Não venho aqui para...» - Big Brother
06:16

Clima tenso no Especial! Tia de Afonso Leitão responde a Márcia Soares: «Não venho aqui para...»

22:04
Bruna passa-se com Afonso e Catarina Miranda: «Deves pensar que eu não ouvi o que vocês falaram» - Big Brother
01:58

Bruna passa-se com Afonso e Catarina Miranda: «Deves pensar que eu não ouvi o que vocês falaram»

22:02
Num confronto em pleno direto, Márcia Soares defende Jéssica Vieira das críticas da tia de Afonso Leitão - Big Brother
10:11

Num confronto em pleno direto, Márcia Soares defende Jéssica Vieira das críticas da tia de Afonso Leitão

21:53
Márcia Soares está de volta como comentadora e tem uma opinião sobre a amiga Jéssica e não é o que espera - Big Brother
09:05

Márcia Soares está de volta como comentadora e tem uma opinião sobre a amiga Jéssica e não é o que espera

21:37
Catarina Miranda passa-se com Jéssica Vieira: «Não sabes fazer nada em casa, és mole» - Big Brother
04:03

Catarina Miranda passa-se com Jéssica Vieira: «Não sabes fazer nada em casa, és mole»

21:16
Viriato em nova troca de galhardetes com os CALE: «O mais ridículo» - Big Brother
03:05

Viriato em nova troca de galhardetes com os CALE: «O mais ridículo»

19:49
Ofensas e 'empurrões'! Afonso e Viriato atingem limite: «Estás a fazer-me peito, não te estiques» - Big Brother
03:26

Ofensas e 'empurrões'! Afonso e Viriato atingem limite: «Estás a fazer-me peito, não te estiques»

19:46
Adriano Silva Martins não perdoa: «Se o Afonso sair, a Miranda fica uma galinha sem cabeça» - Big Brother
01:11

Adriano Silva Martins não perdoa: «Se o Afonso sair, a Miranda fica uma galinha sem cabeça»

19:39
Viriato e Jéssica de costas voltadas? Amigos trocam farpas... e tudo por causa dos CALE - Big Brother
02:37

Viriato e Jéssica de costas voltadas? Amigos trocam farpas... e tudo por causa dos CALE

19:33
Miranda 'zangada' com Afonso? Concorrente tenta justificar-se à aliada, mas acaba a levar reprimenda - Big Brother
02:15

Miranda 'zangada' com Afonso? Concorrente tenta justificar-se à aliada, mas acaba a levar reprimenda

19:28
Inês Morais 'rasga' Afonso: «Tudo o que ele fez em casal foi uma fantochada para chegar longe» - Big Brother
01:33

Inês Morais 'rasga' Afonso: «Tudo o que ele fez em casal foi uma fantochada para chegar longe»

19:26
Miranda cheia de dúvidas em relação a Afonso e Jéssica não perdoa: «Há um mundo lá fora» - Big Brother
03:23

Miranda cheia de dúvidas em relação a Afonso e Jéssica não perdoa: «Há um mundo lá fora»

19:21
Risos nervosos e olhares constrangidos: Big dá 'presente envenenado' e as reações são impagáveis - Big Brother
01:29

Risos nervosos e olhares constrangidos: Big dá 'presente envenenado' e as reações são impagáveis

19:20
«Inês Morais e Cândido Pereira 'pegam-se'»: «Não estás a comentar a pessoa, estás a comentar o programa» - Big Brother
01:44

«Inês Morais e Cândido Pereira 'pegam-se'»: «Não estás a comentar a pessoa, estás a comentar o programa»

19:09
Prova do polvo dá para o torto: Sabotagem de Miranda e Afonso custa-lhes um capaz de bens essenciais - Big Brother
02:24

Prova do polvo dá para o torto: Sabotagem de Miranda e Afonso custa-lhes um capaz de bens essenciais

19:02
Afonso perde a paciência com Miranda: «Estás apaixonada, apaixona-te pela parede» - Big Brother
04:41

Afonso perde a paciência com Miranda: «Estás apaixonada, apaixona-te pela parede»

18:35
Os maiores pesadelos da Miranda? Bruno de Carvalho, Niella e Daniela Santos voltam a ser tema - Big Brother
01:25

Os maiores pesadelos da Miranda? Bruno de Carvalho, Niella e Daniela Santos voltam a ser tema

18:31
Gargalhada transforma-se em 'azia': Afonso assume que Jéssica é uma «fragilidade» e Miranda fica incrédula - Big Brother
04:46

Gargalhada transforma-se em 'azia': Afonso assume que Jéssica é uma «fragilidade» e Miranda fica incrédula

18:24
Jéssica «não soube aproveitar» a narrativa com Miranda e Afonso? Inês Morais não deixa nada por dizer - Big Brother
02:29

Jéssica «não soube aproveitar» a narrativa com Miranda e Afonso? Inês Morais não deixa nada por dizer

18:19
Afonso e Jéssica em lavagem de roupa suja no almoço de nomeados: «Muito por culpa tua!» - Big Brother
03:35

Afonso e Jéssica em lavagem de roupa suja no almoço de nomeados: «Muito por culpa tua!»

18:12
«Ironia do destino»: Afonso e Miranda partilham sonho especial em comum... com Jéssica - Big Brother
04:09

«Ironia do destino»: Afonso e Miranda partilham sonho especial em comum... com Jéssica

18:02
«Tem um comportamento com mulheres deplorável»: Afonso provoca Viriato e a conversa descamba - Big Brother
02:20

«Tem um comportamento com mulheres deplorável»: Afonso provoca Viriato e a conversa descamba

16:37
Mãos malandras e massagens prometidas: Miranda e Afonso cada vez mais próximos - Big Brother
02:03

Mãos malandras e massagens prometidas: Miranda e Afonso cada vez mais próximos

16:21
«Sou muita areia para o teu camião, não tenhas dúvidas»: Miranda volta a provocar Afonso - Big Brother
01:47

«Sou muita areia para o teu camião, não tenhas dúvidas»: Miranda volta a provocar Afonso

Quantas vezes por semana deve 'picar o ponto'? Susana Dias Ramos revela dicas para apimentar a relação

  • Big Brother
  • Hoje às 16:13
Quantas vezes por semana deve 'picar o ponto'? Susana Dias Ramos revela dicas para apimentar a relação - Big Brother

Susana Dias Ramos fala sobre sexo, desejo e frequência ideal para manter a relação quente.

Susana Dias Ramos esteve na rubrica Doutores do Amor do Dois às 10 nesta quinta-feira, 4 de setembro, onde deu algumas dicas para manter as relações bem quentes durante mais tempo.

Sem tabus, a especialista em sexologia começou por revelar a Cristina Ferreira e a Cláudio Ramos quantas vezes por semana um casal deve ter relações sexuais. «Uma vez por semana é o mais comum, mas essa cadência não me agrada. Deve ser duas a três vezes por semana, dia sim, dia não é o ideal. Quanto mais usas o órgão, melhor ele se comporta», diz.

Veja tudo aqui:

Na mesma conversa, Susana Dias Ramos falou sobre o 'pico sexual' de cada género. «A mulher tem um pico sexual a partir dos 45, quando começa a pré-menopausa», garantiu. «Para os homens, há um decréscimo de hormonas a partir dos 19, o pico sexual dos homens é perto dos 20», adiantou.

Cristina Ferreira aproveitou para lançar uma provocação: «Gosto tanto de ter 47 anos...», disse, entre risos.

Veja mais conselhos aqui:

