Exclusivo! Mãe de André Lopes reage a polémico envolvimento do filho com Érica Silva. Saiba tudo

No Big Brother – Desafio Final, o coração de André Lopes tem estado dividido entre Bárbara Parada e Érica Silva. O concorrente já confessou que está «apaixonado» por Bárbara Parada e nunca escondeu o interesse em conhecer melhor a colega.

No entanto, André Lopes e Érica Silva protagonizaram momentos de grande intimidade. Os dois concorrentes dormiram juntos durante algumas noites e os ‘endredões’ foram tema durante vários dias. Recorde aqui as imagens da noite romântica entre os dois concorrentes:

Depois de ser confrontado com as imagens, André Lopes teve uma conversa sincera com Bárbara Parada e a concorrente colocou os pontos nos is quanto às suas intenções.

André Lopes garantiu que se iria afastar de Érica Silva e conversou com a concorrente dizendo que a relação entre os dois sempre foi clara e baseada em «brincadeiras». Érica não concordou com as justificações do colega e revelou que se sentiu «usada».

Na gala deste domingo, 3 de março, Cláudio Ramos confrontou André Lopes com o tema da semana: O 'Triângulo amoroso' entre o concorrente, Érica Silva e Bárbara Parada.

A dúvida que se colocou ao longo da semana foi: Houve ou não um beijo entre André e Érica? Contudo, a resposta não foi unânime entre os respetivos. A concorrente responde afirmativamente à pergunta, mas André Lopes garante que não aconteceu.

Perante a 'incoerência' nas respostas, Cláudio Ramos pede ao personal trainer que esclareça os telespectadores e explique a resposta dada. O concorrente revela que «dei uma mordida na orelha da Érica, dei-lhe um beijinho, mas foi na bochecha. Não houve beijo nenhum». Durante a conversa no confessionário, o concorrente confessa que esta situação o desestabilizou emocionalmente.

Veja o vídeo e fique a par de tudo sobre este 'Triângulo Amoroso':

Contudo, na gala do Big Brother - Desafio Final, Érica Silva admite beijo com André Lopes e admite «sinto-me usada»:

Em exclusivo ao Extra do Big Brother, Susana Ferro, mãe de André Lopes, falou pela primeira vez sobre o assunto e reagiu!

A mãe do concorrente fala sobre as imagens de André a consolar Ana Barbosa. Afirma que o filho «levou por tabela» quando Ana Barbosa 'explodiu'.

Susana confessou que o seu «coração de mãe» está «muito apertado e muito triste» com tudo o que tem acontecido. Veja aqui as declações exclusivas: