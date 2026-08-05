Entrou no no Big Brother e mudou de vida. Nem vai acreditar na profissão desta ex-concorrente

Em setembro de 2000, Susana entrou na casa do primeiro Big Brother com apenas 25 anos e tornou-se uma das figuras mais populares da estreia do formato em Portugal. A concorrente ficou eternizada pelo público como a "cabeça amarela", um nome pelo qual continua a ser recordada mais de duas décadas depois.

Muito diferente da jovem que os portugueses conheceram em 2000, Susana mostra-se feliz e realizada numa nova fase. Em fevereiro de 2025 deu uma entrevista à TVI e falou sobre o seu projeto enquanto empresária, revelando que abraçou um novo desafio profissional e é responsável por um SPA infantil, um projeto que reflete a mudança de rumo que a sua vida tomou desde os tempos da televisão.

Apesar de terem passado mais de duas décadas, a antiga concorrente confessou que continua a guardar com carinho as memórias da aventura que viveu na casa mais vigiada do país. O primeiro Big Brother marcou uma geração e transformou anónimos em figuras conhecidas do grande público, sendo Susana um dos rostos que mais perdurou na memória dos espectadores.

Até hoje, Susana mantém contacto com José Maria, o grande vencedor da primeira edição do reality show. A amizade entre ambos resistiu ao passar dos anos e continua a ser uma das ligações que nasceram naquela experiência televisiva e que se manteve até aos dias de hoje.

Na entrevista que deu à TVI, questionada sobre a possibilidade de voltar a participar num reality show, Susana admitiu que as saudades daquela experiência continuam bem presentes e confessou que não colocaria essa hipótese de parte. A antiga concorrente garantiu mesmo que seria capaz de aceitar um novo desafio do género, caso surgisse a oportunidade.

Mais de duas décadas depois de ter entrado para a história da televisão portuguesa, Susana continua a despertar a curiosidade do público. Agora, longe dos holofotes do dia a dia e dedicada ao seu negócio, mostrou que nunca esqueceu o programa que lhe mudou a vida e que, afinal, a porta para um eventual regresso ao universo dos reality shows continua entreaberta.