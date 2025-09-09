Esta ex-concorrente mostra-se em fotos ardentes com o namorado

Tamara Rocha, ex-concorrente do reality show O Triângulo, tem partilhado momentos marcantes nas redes sociais e conquistado a atenção dos fãs. A ex-concorrente mostra-se numa fase particularmente feliz, tanto a nível pessoal como físico, e os seguidores não têm deixado passar despercebida esta nova etapa da sua vida.

O mais recente registo publicado no Instagram deixou claro que o romance com Tiago Carmo está mais forte do que nunca. No carrossel de fotografias partilhado, o casal surge em momentos de grande cumplicidade e ternura, com destaque para a legenda escolhida por Tamara: «Us. Always. ❤️», que traduzida significa “Nós. Sempre.”. A publicação termina com uma imagem especial que não deixou ninguém indiferente: um beijo apaixonado entre os dois, que rapidamente gerou reações calorosas e comentários elogiosos por parte dos seguidores.

Além da vida amorosa, Tamara tem dado que falar pela transformação física que vem protagonizando nos últimos meses. A ex-concorrente revelou já ter perdido 16 quilos, resultado de uma rotina disciplinada que inclui treinos no ginásio cinco vezes por semana, uma alimentação equilibrada e acompanhamento profissional de um Personal Trainer. A mudança, visível nas fotografias que partilha, tem servido de inspiração para muitos dos seus seguidores, que elogiam a sua dedicação e força de vontade.

Com amor e determinação, Tamara Rocha continua a escrever um novo capítulo da sua vida, mostrando-se confiante, feliz e cada vez mais realizada.