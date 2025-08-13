Irreconhecível! Tamara Rocha surge poderosa em biquíni após perder 22 quilos

Tamara Rocha, ex-concorrente d'O Triângulo, perdeu 22 quilos e, agora, posou pela primeira vez em biquíni depois da transformação corporal.

A jovem chef, de 27 anos, está de férias em Cayo Santa Maria, Cuba, e partilhou um conjunto de fotografias em que posa de biquíni azul reduzido, nas águas límpidas daquele destino paradisíaco. A boa forma física de Tamara Rocha ficou em evidência e os fãs não pouparam nos elogios, na caixa de comentários da publicação, feita no Instagram.

Transformação extrema: Ex-concorrente revela o segredo para ter perdido 22 quilos sem passar fome

Recentemente, Tamara Rocha esteve no Dois às 10 e deixou todos surpreendidos com a sua impressionante transformação física. Ao todo, perdeu 22 quilos e garante que não passou fome.

«O segredo é fechar a boca e fazer exercício físico!», disse entre risos, ao mostrar que a fórmula pode ser simples, mas exige força de vontade. Tamara revelou ainda que parte do processo foi feito sozinha «Perdi 14 quilos sozinha e perdi mais oito quilos com o Tiago Guimarães».

Apesar da disciplina, não abdica de pequenos prazeres «Não sinto falta de comer absolutamente nada. Como um docinho, e isso é importante para mantermos a consistência». Uma mudança inspiradora e sem dietas extremas.

