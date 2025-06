Perdeu mais de 17 quilos e está a inspirar milhares! O plano de Tamara Rocha para emagrecer

Transformação com propósito : Tamara Rocha perdeu 16 kg com treino regular, alimentação equilibrada e acompanhamento profissional.

Disciplina acima de tudo : Treina cinco vezes por semana e segue um plano alimentar personalizado aos seus objetivos.

Feliz por dentro e por fora: A ex-concorrente de O Triângulo vive uma fase plena ao lado do namorado, Tiago Carmo.

Tamara Rocha, conhecida pela sua participação no reality show O Triângulo, surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao revelar que perdeu 16 quilos de forma saudável e sustentada. A ex-concorrente tem partilhado vários registos da sua evolução e explica que esta transformação se deve, acima de tudo, a disciplina e consistência.

«Comecei sozinha e perdi logo 14 quilos. Agora, com a orientação de um personal trainer, já eliminei mais 2», revelou Tamara, destacando ainda que treina cinco vezes por semana e segue um plano alimentar ajustado aos seus objetivos. «O meu plano está ajustado aos resultados que eu quero atingir. Está ajustado a mim», explicou, respondendo às inúmeras perguntas dos fãs sobre a sua rotina.

Além da nova forma física, Tamara vive também uma fase feliz no plano pessoal. A jovem tem mostrado momentos de cumplicidade ao lado do namorado, Tiago Carmo, com quem tem partilhado várias imagens carinhosas nas redes sociais.

A ex-concorrente continua a inspirar milhares de seguidores com a sua força de vontade e foco — uma verdadeira mudança de dentro para fora. Nos dias de hoje, Tamara já perdeu mais de 17 kilos.

