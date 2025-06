Foi à faca? Ex-concorrente perde 21 quilos e faz esclarecimento após ser 'bombardeada' pelos fãs

Tamara Rocha revelou recentemente que já perdeu 21 quilos desde que começou a adotar hábitos de vida mais saudáveis e recebeu várias mensagens a questionarem se a ex-concorrente d'O Triângulo tinha recorrido a cirurgias para emagrecer.

Nesta sexta-feira, 20 de junho, Tamara recorreu às redes sociais para fazer um esclarecimento. «Esclarecimento para as muitas mensagens que recebi nos últimos dias: Não fiz cirurgia bariátrica, gastroplastia nem usei injeções para emagrecer. O meu processo foi baseado apenas em redução alimentar e exercício físico. Sim é possível!», referiu.

Veja tudo aqui:

Esta reação da ex-concorrente de reality show da TVI surge poucos dias depois de ter partilhado, também nas redes sociais, o antes e depois de ter perdido 21 quilos. «21 kg mais leve, mil vezes mais feliz ✨💪. Não foi fácil, mas valeu cada passo, cada escolha, cada gota de suor. A mudança começa quando decidimos cuidar de nós», escreveu na legenda da publicação que fez no Instagram.

Além da nova forma física, Tamara vive também uma fase feliz no plano pessoal. A jovem tem mostrado momentos de cumplicidade ao lado do namorado, Tiago Carmo, com quem tem partilhado várias imagens carinhosas nas redes sociais.

A ex-concorrente continua a inspirar milhares de seguidores com a sua força de vontade e foco — uma verdadeira mudança de dentro para fora.

