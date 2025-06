Ex-concorrente acusada de homicídio após namorado ter sido encontrado decapitado

A polícia australiana lançou um apelo público para obter ajuda na localização da cabeça de Julian Story, um homem de 39 anos alegadamente assassinado e desmembrado pela sua companheira, Tamika Chesser, uma antiga participante do reality show “Beauty and the Geek Australia”.

Segundo as autoridades, o corpo mutilado foi descoberto na passada semana num apartamento em Port Lincoln, no sul da Austrália, após a resposta a um alerta de incêndio numa residência. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram os restos mortais gravemente queimados e desfigurados.

A polícia acredita que o homicídio terá ocorrido por volta da meia-noite de 17 de junho. Tamika Chesser, de 34 anos, foi formalmente acusada de homicídio e está atualmente sob custódia, tendo comparecido por videoconferência no Tribunal de Adelaide na última sexta-feira. O tribunal revogou entretanto uma ordem que impedia a identificação da arguida.

As autoridades divulgaram imagens de videovigilância de Tamika, captadas no dia do alegado crime, para apelar à colaboração da população na tentativa de reconstituir os seus movimentos. Pedem-se especialmente imagens de câmaras de segurança residenciais ou câmaras de veículos que possam fornecer pistas relevantes.

Chesser participou na edição de 2010 do programa “Beauty and the Geek Australia”, um formato televisivo que junta concorrentes considerados “bonitos” com outros de perfil “intelectual”, em desafios de convivência e cooperação.

A ex-concorrente deverá voltar a tribunal em dezembro, enquanto prossegue a investigação. A prioridade atual das autoridades é localizar a parte do corpo ainda em falta, considerada essencial para a conclusão do processo criminal.

Veja também: