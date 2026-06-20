Mudança radical: Ex-concorrente confia o seu novo look a uma estrela da TVI e o resultado já viralizou

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A cantora Tanya, ex-concorrente do Big Brother Famosos, voltou a mudar de visual e surpreendeu os seguidores com um novo look. Os cabeleireiros escolhidos são conhecidos do público e deixaram todos rendidos.

A cantora Tanya, conhecida pela sua participação no Big Brother Famosos, surpreendeu os seguidores com uma mudança de visual ousada e muito mais luminosa. A artista decidiu renovar o look e contou com a ajuda de Filipe Delgado, ex-concorrente de Primeira Companhia, que alia a paixão pela música ao trabalho como cabeleireiro, ao lado do marido.

O resultado não passou despercebido: Tanya surgiu ainda mais loira, com um tom mais claro e intenso, e com o cabelo visivelmente mais curto, adotando um corte moderno que lhe suaviza os traços e reforça a imagem mais arrojada.

A transformação foi feita num ambiente descontraído entre colegas de profissão, já que ambos partilham o mundo da música, o que terá tornado o momento ainda mais especial e natural.

Nas redes sociais, a mudança está a gerar reações positivas, com muitos seguidores a destacarem o brilho do novo visual e a forma como o corte e a cor valorizam ainda mais a imagem da cantora. «Está linda, a querida Tanya! Excelente trabalho ☺️», «Ficou linda Tania! eles são uns excelentes profissionais, um beijinho aos três! ❤️❤️❤️» e «Magnifico trabalho 👌👏😍». pode ler-se.

Veja o resultado:

Temas: Tania Filipe Delgado

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