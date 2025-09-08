Tatiana Boa Nova revela sem pudores quanto engordou na gravidez

Ao Minuto

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de views

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

Jéssica Vieira defende vitória do ex-namorado. Saiba o motivo

Rivais até ao fim. Jéssica e Miranda trocam novas acusações: «Ainda ontem estavas a mentir»

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

Catarina Miranda lança elogio improvável a Jéssica Vieira

«Serás sempre especial para mim»: Viriato dedica palavras bonitas a Afonso

Um pranto de lágrimas: Após surpresa na casa, Jéssica Vieira emociona-se

Mistério revelado: o verdadeiro nome de Bruna e porque foi 'obrigada' a escondê-lo

A história do 'nojo' de Miranda por Jéssica volta a ser tema: «Não é o meu piercing, sou eu»

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

Num momento de grande emoção e apesar da rivalidade, Afonso abraça um Viriato em lágrimas

«Morreu pouco tempo depois»: Viriato em lágrimas ao olhar para um objeto que ofereceu ao pai

«És a única pessoa no mundo que me trata bem»: Emocionado com objeto pessoal, Viriato partilha memória única

Filho de Maria Botelho Moniz estreia-se como apresentador e até fala com o Big

Enquanto Miranda revela o seu 'momento favorito' com Afonso, este surpreende: «Não foi nenhum»

Jéssica para Miranda: «Mentirosa, és. Ainda ontem estavas a mentir com todos os dentes que tens na boca»

A frase polémica de Daniela Ventura que gerou o caos na casa mais vigiada do País

«Percebe-se o porquê de Marco Paulo lhe ter deixado 10%...»: Viriato recorda Eduardo Ferreira com 'amor'

Dos momentos mais 'incendiários' do BB Verão: Concorrentes recordam expulsão de Daniela Ventura

Familiares de Catarina Miranda não acreditam no amor por Afonso Leitão

«Para mim, a entrada mais impactante foi...»: Miranda recorda concorrente que causou polémica

Na mesa das memórias: Foi esta a primeira coisa que Miranda fez ao conhecer Afonso?

Nunca antes visto: Este concorrente do BB Verão come croissant... de faca e garfo

Tatiana Boa Nova revela sem pudores quanto engordou na gravidez

Tatiana Boa Nova, atualmente à espera do segundo filho, abriu o coração nas redes sociais e revelou de forma descontraída o peso que já ganhou durante a gravidez, a ex-concorrente do Secret Story mostrou-se tranquila com a fase que está a viver.

Tatiana Boa Nova, de 32 anos, vive uma fase feliz com a expectativa da chegada do segundo filho. No entanto, a empresária tem enfrentado esta gestação com alguns cuidados acrescidos devido a problemas de saúde.

Diagnosticada com hipotiroidismo, Tatiana necessita de uma vigilância médica mais apertada. A própria explicou nas redes sociais: «Bom dia na minha vidinha de grávida, mais umas análises. Se as grávidas já fazem muitas, imaginem as grávidas com problemas de tiroide. Os níveis hormonais parecem um carrossel. Há que fazer análises para controlar o hipotiroidismo com a medicação ajustada».

Além disso, a ex-concorrente revelou quanto já engordou nesta gravidez. «Quase 8 kgs até agora», contou num story de Instagram. Ainda assim, mostrou-se otimista: «Mas é algo inevitável, tento ter cuidado mas quero também aproveitar um pouco esta fase da gravidez!».

Tatiana destacou ainda a importância do acompanhamento médico e do equilíbrio alimentar: «Ajuda muito ter o acompanhamento e ter aprendido a ter algum equilíbrio a nível alimentar».

