Tatiana Boa Nova revela sem pudores quanto engordou na gravidez

Tatiana Boa Nova, de 32 anos, vive uma fase feliz com a expectativa da chegada do segundo filho. No entanto, a empresária tem enfrentado esta gestação com alguns cuidados acrescidos devido a problemas de saúde.

Diagnosticada com hipotiroidismo, Tatiana necessita de uma vigilância médica mais apertada. A própria explicou nas redes sociais: «Bom dia na minha vidinha de grávida, mais umas análises. Se as grávidas já fazem muitas, imaginem as grávidas com problemas de tiroide. Os níveis hormonais parecem um carrossel. Há que fazer análises para controlar o hipotiroidismo com a medicação ajustada».

Além disso, a ex-concorrente revelou quanto já engordou nesta gravidez. «Quase 8 kgs até agora», contou num story de Instagram. Ainda assim, mostrou-se otimista: «Mas é algo inevitável, tento ter cuidado mas quero também aproveitar um pouco esta fase da gravidez!».

Tatiana destacou ainda a importância do acompanhamento médico e do equilíbrio alimentar: «Ajuda muito ter o acompanhamento e ter aprendido a ter algum equilíbrio a nível alimentar».