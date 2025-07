«Cinderela ou jogador da bola?»: Grávida, Tatiana Boa Nova mostra imagens reveladoras da ecografia

Rúben e Tatiana Boa Nova estão à espera do segundo filho e, desde que anunciaram a novidade - através de um vídeo especial em que a emblemática Voz contou a todos que Tatiana está grávida -, o casal tem partilhado vários momentos da gravidez. Agora, a empresária divulgou um conjunto de imagens em que mostra a ecografia.

«Dia de eco é sempre marcantes, e mexe com a minha ansiedade e faz-me pensar e lembrar ainda mais que tenho vida dentro de mim. Das melhores sensações do mundo», escreveu na legenda de uma imagem em que mostra a ecografia que fez recentemente.

Tatiana Boa Nova aproveitou ainda para fazer uma pergunta aos fãs: «Parece-vos um pé de cinderela ou de jogador da bola?»

Veja tudo aqui:

A Voz revelou o segredo mais bem guardado deste Verão. E envolve um casal de ex-concorrentes

A Voz, presença marcante e sempre acarinhada pelos portugueses, teve um papel especial no anúncio da nova gravidez de Rúben e Tatiana Boa Nova. «Esta é a Voz. Rúben, Tatiana e Lourenço podem revelar o segredo ao público. A Voz confirma. Este é o segredo dos Boa Nova.»

Com esta frase, carregada de nostalgia para os fãs do reality show da TVI, o anúncio tornou-se ainda mais simbólico. A participação da Voz conferiu um tom oficial e afetuoso ao momento, celebrando uma nova etapa na vida de uma das duplas mais conhecidas no universo dos reality shows.

Rúben e Tatiana Boa Nova, que se tornaram populares na terceira edição da «Casa dos Segredos», escolheram o dia 24 de junho, data que marca o Dia de São João e também o aniversário do seu casamento, para partilhar a boa nova. No vídeo, surgem imagens da ecografia e momentos em família com o filho Lourenço, de seis anos.

As redes sociais encheram-se de mensagens de felicitações e carinho dos fãs, celebrando o crescimento da família Boa Nova e a forma original como o anúncio foi feito.

