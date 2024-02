Bárbara Parada a um passo da prova do líder... mas a decisão está nas mãos dos colegas

Débora Neves ou Tatiana Boa Nova: Uma das duas abandona a casa do Desafio Final

Aconteceu este domingo, mais uma noite de gala do «Big Brother - Desafio Final», com Cláudio Ramos aos comandos e como não podia deixar de ser tivemos uma expulsão no final.

Depois de André Lopes ter sido o primeiro salvo da noite, Débora Neves e Tatiana Boa Nova foram ao confronto final e foi mesmo Tatiana Boa Nova que acabou por ser expulsa pelos portugueses, reunindo 49% dos votos para salvar, contra 51% da sua rival direta.