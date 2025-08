Grávida, Tatiana Boa Nova tem condição de saúde que obrigada a vigilância apertada

Tatiana e Ruben Boa Nova esperam a chegada do segundo filho. Um momento feliz que está a ser vivido com várias precauções. É que Tatiana Boa Nova tem uma condição de saúde que obriga a uma vigilância mais apertada.

A empresária tem de ser vigiada com mais frequência devido ao facto de sofrer de hipotiroidismo. «Bom dia na minha vidinha de grávida, mais umas análises. Se as grávidas já fazem muitas, imaginem as grávidas com problemas de tiroide. Os níveis hormonais parecem um carrossel. Há que fazer análises para controlar o hipotiroidismo com a medicação ajustada», relatou nas suas redes sociais.

Tatiana e Ruben esperam a chegada de um menino

O chá revelação decorreu na praia, num ambiente intimista e a três, com o filho, Lourenço, mais velho também presente. «Assim foi o nosso chá revelação a 3, num momento muito especial onde soubemos ao mesmo tempo que o novo Boa Nova é um rapaz», escreveu Tatiana na legenda do vídeo que publicou no Instagram, anunciando assim que vão ter mais um menino.

O casal mostrou-se radiante com a notícia, mas confessou precisar de ajuda numa fase muito particular: a escolha do nome. «Não poderíamos estar mais felizes, mas precisamos de uma pequena ajuda! Dicas de nomes se faz favor, porque aqui a discórdia é imensa», brincou Tatiana.

O vídeo, partilhado em formato reels, rapidamente somou milhares de visualizações e comentários com mensagens de carinho e sugestões de nomes para o novo membro da família Boa Nova.

Veja aqui: