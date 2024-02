Surpresa! Estes são os dois novos concorrentes do Big Brother – Desafio Final

Francisco Monteiro sobre os concorrentes do Desafio Final: «Não têm em vista a vitória… apenas tentam sobreviver»

É oficial. A casa do Big Brother voltou a receber dois novos concorrentes. E são dois rostos bem conhecidos. Trata-se de Tatiana Boa Nova e de Hélder Teixeira.

Hélder foi o primeiro a entrar na casa mais vigiada do país, durante a emissão especial com Cláudio Ramos. Veja as reações dos concorrentes:

Também Tatiana Boa Nova foi apresentada como a nova concorrente do Big Brother - Desafio Final. Veja aqui o momento da entrada e as reações dos colegas:

Leia, de seguida, os perfis dos novos habitantes da casa da Malveira.

Hélder Teixeira, 43 anos

Santa Maria da FeiraMetrossexual assumido, o Hélder é viciado em solário e exercício físico. Além das preocupações com o corpo, o concorrente destaca outros vícios: mulheres, motas e o Facebook. ​Diz que com o seu 1,69m chega onde quer e que ser pequeno faz com que e beleza fique mais concentrada.

Tenta sempre ser o melhor em tudo o que faz e, segundo ele, dificilmente falha, seja no seu trabalho como técnico eletrónico ou em qualquer outra área da sua vida. ​

O Big Brother Desafio Final 2 é o terceiro reality show em que entra.

Tatiana Boa Nova, 31 anos

Espinho

Tinha apenas 19 anos quando entrou pela primeira vez num reality show, a Casa dos Segredos 3.

Criou um negócio próprio e dedica-se a 100% à sua loja de roupa.

Dez anos depois, voltou a entrar num reality show, o Big Brother 2022.

No Big Brother Desafio Final 2, promete ser uma mulher diferente, com mais maturidade e segurança.