«Vergonha» do filho? Tatiana Boa Nova perde paciência com seguidora

Tatiana Boa Nova responde sem rodeios a pergunta polémica sobre o filho Lourenço: «É indelicada e desrespeitosa!»

Polémica online: Ex-concorrente da Casa dos Segredos recusa expor a vida do filho de seis anos: «Só nós sabemos o que se passa ou passou.»

Grávida do segundo filho, Tatiana reforça limites sobre a exposição da família nas redes sociais.

Tatiana Boa Nova foi confrontada nas redes sociais com uma pergunta polémica e sensível sobre o filho Lourenço, de seis anos, e não deixou o momento passar em branco. A ex-concorrente da «Casa dos Segredos» abriu uma caixa de perguntas no Instagram, onde respondeu a várias curiosidades dos seguidores mas uma em particular gerou indignação.

«Não falas sobre o problema do Lourenço? Vocês têm ‘vergonha’?», perguntou uma seguidora. A empresária não escondeu o desconforto e reagiu com firmeza: «Mais uma pergunta que, por mais que as pessoas não percebam, é indelicada e chega a ser desrespeitosa!».

Tatiana acrescentou ainda que não pretende expor esse tema publicamente, reforçando que o filho está bem e que não sente necessidade de dar explicações: «Só nós sabemos o que se passa ou passou. Se nunca quis falar sobre o assunto aqui, não era agora por estar grávida que o ia fazer!"

A resposta gerou apoio de vários seguidores, que elogiaram a forma como Tatiana defendeu a privacidade da sua família.

