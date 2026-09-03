Tatiana Boa Nova vive momento difícil com o filho bebé: «Coração apertado»

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A ex-concorrente fez um desabafo sentido.

Tatiana Boa Nova está a viver uma nova fase da maternidade e admite que não está a ser fácil deixar o filho Rodrigo na creche. A ex-concorrente do Secret Story recorreu ao Instagram para partilhar com os seguidores o aperto no coração que sentiu neste momento de separação.

«Ontem vim com o Rodrigo à creche e não o deixei ficar, entrei, estive um pouquinho com ele a brincar e viemos embora», contou.

Esta quinta-feira, contudo, chegou o momento de deixar o bebé pela primeira vez. «Hoje deixo-o e com ele ficou o meu coração de mãe apertado», confessou Tatiana, explicando que Rodrigo iria ficar apenas uma hora, naquele que é «um ambiente completamente desconhecido e diferente».

Tatiana Boa Nova

Para a mãe, este momento é particularmente difícil por deixar de conseguir acompanhar o filho ao minuto. Ainda assim, reconhece que esta nova etapa é importante para o seu desenvolvimento e também para que possa regressar ao trabalho com maior disponibilidade.

Apesar das emoções, Tatiana revelou que Rodrigo ficou «super bem, sorridente e a brincar». «Custou-me mais a mim do que a ele!», admitiu.

A mulher de Rúben Boa Nova mostra-se, por isso, confiante de que o filho está bem entregue e preparado para esta nova fase. «Tenho a certeza que está bem entregue e que será muito feliz nesta nova etapa», garantiu.

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