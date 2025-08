A espera terminou! Tatiana e Ruben Boa Nova revelam o sexo do bebé de forma especial

Tatiana e Ruben Boa Nova estão a viver uma fase especialmente feliz. O casal, que conquistou o público em reality shows como a Secret Story - Casa dos Segredos e o Big Brother 2022, partilhou nas redes sociais o momento emocionante em que descobriram o sexo do segundo filho.

O chá revelação decorreu na praia, num ambiente intimista e a três, com o filho, Lourenço, mais velho também presente. «Assim foi o nosso chá revelação a 3, num momento muito especial onde soubemos ao mesmo tempo que o novo Boa Nova é um rapaz», escreveu Tatiana na legenda do vídeo que publicou no Instagram, anunciando assim que vão ter mais um menino.

O casal mostrou-se radiante com a notícia, mas confessou precisar de ajuda numa fase muito particular: a escolha do nome. «Não poderíamos estar mais felizes, mas precisamos de uma pequena ajuda! Dicas de nomes se faz favor, porque aqui a discórdia é imensa», brincou Tatiana.

O vídeo, partilhado em formato reels, rapidamente somou milhares de visualizações e comentários com mensagens de carinho e sugestões de nomes para o novo membro da família Boa Nova.

Veja aqui: