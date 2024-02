Após a expulsão, Tatiana Boa Nova é apanhada de surpresa por Rúben Boa Nova: «Foi o maior choque»

Tatiana Boa Nova, foi a concorrente que abandonou o Big Brother – Desafio Final este domingo, com uma percentagem muito renhida à de Débora Neves.

Após a expulsão, a ex-concorrente recorreu aos stories onde partilhou um desabafo, ao lado do seu marido, sobre o que Rúben Boa Nova fez à cadela de ambos: «A única coisa que me chocou foi o que fizeram à minha cadela. Foi o maior choque desta semana, foi ter deixado um caniche e ter encontrado um labrador. E heis que surge, a minha cadela, sem pêlo».

Os dois encontravam-se no carro, e Tatiana Boa Nova questionou ao marido: «O que é que tu fizeste à cadela, amor?». No storie seguinte, a nortenha publicou um vídeo que Rúben Boa Nova fez na ausência de Tatiana, enquanto esta se encontrava na casa mais vigiada do País, onde mostra a cadela após a tosquia.

Ora veja:

Recorde-se ainda que esta manhã, a ex-concorrente esteve presente no programa «Dois às 10», onde falou sobre os motivos que a levaram a entrar na casa e deu ainda a sua opinião em relação ao jogo de alguns concorrentes.

Durante a conversa, Cristina Ferreira questionou: «O Hélder é mesmo assim?». «O Hélder é o maior postal que eu já conheci», disse Tatiana Boa Nova.

«Verdade. Se há cromo raro – é um elogio – é o Hélder», ripostou a apresentadora. «Não é nada má pessoa. Ele chora, passado um bocado está a rir e depois está a chorar outra vez», acrescentou Tatiana Boa Nova.

«Mas ele não tem noção das coisas?», perguntou Cristina Ferreira. «Não, nada, zero. Não tem mesmo. Ele é o maior postal. Em todos os programas que entra, ele enterra-se, ele faz o buraco, enterra-se e tapa-se. Mas ele é muito engraçado», garantiu a mulher de Rúben Boa Nova.