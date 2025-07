Tatiana e Rúben Boa Nova já sabem o sexo do bebé? Ex-concorrente do Big Brother faz revelação: «Vou ter pena do Rúben»

Tatiana Boa Nova prepara-se para ser mãe pela segunda vez. A ex-concorrente da Casa dos Segredos e do Big Brother está novamente grávida, fruto da duradoura relação com Rúben Boa Nova.

Através das redes sociais, Tatiana partilhou com os seguidores como está a viver esta nova fase e falou abertamente sobre o sexo do bebé, ao responder a uma pergunta de um seguidor: «Eu já quis muito ter uma menina! Antes do Lourenço, sempre quis ter uma menina. Quando soube que estava grávida, por momentos pensei nessa hipótese... Mas neste momento, é-me indiferente o sexo», confessou.

A influenciadora digital admitiu ainda o carinho especial que sente pelo filho mais velho: «Olho para o Lourenço e penso que adorava que o próximo bebé fosse como ele (que tenho a certeza que não vai ser), mas para mim o meu menino é tão perfeito, tão carinhoso e cuidadoso, tão bonito… vá eu sei sou eu que sou muito apaixonada por ele mas comecei a gostar muito de meninos depois de o ter».

Apesar da expectativa, Tatiana assegura que a prioridade é a saúde do bebé: «Se por acaso calhar de ser menina vou ter pena do Rúben, porque serão duas “Tatianas” a atazanar-lhe o juízo todos os santos dias. MENINO OU MENINA, o mais importante é vir com SAÚDE, isso é o que mais desejo».

Veja a publicação aqui: