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Poucos sabem, mas Tatiana Durão já namorou com um conhecido cantor. O nome vai surpreender

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Poucos sabem, mas Tatiana Durão já namorou com um conhecido cantor. O nome vai surpreender - Big Brother

Uma revelação que poucos sabem e que é surpreendente.

A entrada de Tatiana Durão no Big Brother Verão tem despertado a curiosidade dos espectadores, sobretudo por se tratar de uma concorrente já conhecida do público angolano. Antes de chegar ao reality show português, a atriz e apresentadora participou em duas edições do Big Brother Angola, onde chegou à final. 

No entanto, há um capítulo da sua vida pessoal que muitos desconhecem. Tatiana Durão esteve noiva do conhecido cantor angolano Délcio Decy, uma das vozes mais populares da música no seu país.

A relação entre os dois foi bastante mediática em Angola e chegou mesmo a culminar num noivado. Contudo, o romance acabou por não resistir ao tempo. Segundo a imprensa angolana, a separação aconteceu em novembro de 2015, colocando um ponto final numa história que tinha gerado grande atenção entre os fãs do casal.

Desde então, tanto Tatiana Durão como Délcio Decy seguiram caminhos distintos, mantendo as respetivas carreiras e projetos pessoais.

Agora, com a participação no Big Brother Verão, Tatiana Durão volta a estar sob os holofotes. A concorrente promete dar que falar dentro da casa mais vigiada do país, enquanto o público descobre mais detalhes sobre o seu percurso e a sua vida fora dos reality shows.

O passado amoroso da empresária é apenas uma das curiosidades que têm vindo a despertar o interesse dos espectadores, muitos dos quais ficaram surpreendidos ao descobrir que esteve prestes a casar com um dos cantores mais conhecidos de Angola.

Temas: Tatiana Durão Délcio Decy Cantor Noiva

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