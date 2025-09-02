Tatiana Boa Nova declara-se ao marido e a mensagem é a mais bonita que vai ler

Ao Minuto

14:00
Afinal, há ou não um sorriso maroto? Márcia Soares quebra silêncio sobre ligação especial a Luís Gonçalves - Big Brother

Afinal, há ou não um sorriso maroto? Márcia Soares quebra silêncio sobre ligação especial a Luís Gonçalves

12:10
Aos berros, Bruna perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Estás-me a faltar ao respeito» - Big Brother
07:22

Aos berros, Bruna perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Estás-me a faltar ao respeito»

12:07
Viriato Quintela levanta-se para enfrentar Afonso Leitão e Catarina Miranda reage - Big Brother
07:11

Viriato Quintela levanta-se para enfrentar Afonso Leitão e Catarina Miranda reage

12:00
Viriato Quintela faz acusações a Catarina Miranda: «Tu é que és a agressora aqui, não sou eu» - Big Brother
02:48

Viriato Quintela faz acusações a Catarina Miranda: «Tu é que és a agressora aqui, não sou eu»

11:53
Copo partido gera confusão. Catarina Miranda em fúria - Big Brother
07:08

Copo partido gera confusão. Catarina Miranda em fúria

11:35
Catarina Miranda volta a trazer o tema do aborto para cima da mesa e a discussão instala-se - Big Brother
11:06

Catarina Miranda volta a trazer o tema do aborto para cima da mesa e a discussão instala-se

11:05
Catarina Miranda faz dança sensual a Afonso, mas a reação do concorrente não é a melhor - Big Brother

Catarina Miranda faz dança sensual a Afonso, mas a reação do concorrente não é a melhor

10:55
Bruna faz revelação constrangedora: «O estado em que eu estou...» - Big Brother
03:03

Bruna faz revelação constrangedora: «O estado em que eu estou...»

10:47
Catarina Miranda desvaloriza choro de Jéssica Vieira e implora por atenção de Afonso: «Aquilo não é nada» - Big Brother

Catarina Miranda desvaloriza choro de Jéssica Vieira e implora por atenção de Afonso: «Aquilo não é nada»

09:51
Tudo não passa de estratégia? Implacável, Catarina Miranda aperta com Afonso - Big Brother

Tudo não passa de estratégia? Implacável, Catarina Miranda aperta com Afonso

09:29
Clima no ar! Catarina Miranda e Afonso Leitão aos beijos antes de dormir - Big Brother
01:38

Clima no ar! Catarina Miranda e Afonso Leitão aos beijos antes de dormir

09:28
Jéssica Vieira para Catarina Miranda: «Eu não uso pessoas nem jogo com as pessoas» - Big Brother
04:24

Jéssica Vieira para Catarina Miranda: «Eu não uso pessoas nem jogo com as pessoas»

09:26
Jéssica Vieira passa-se com Afonso Leitão: «Não és ninguém para mexer nas minhas coisas!» - Big Brother
03:59

Jéssica Vieira passa-se com Afonso Leitão: «Não és ninguém para mexer nas minhas coisas!»

09:15
Catarina Miranda e Afonso Leitão juntam-se para estratégia infalível! Saiba o que aconteceu - Big Brother
04:23

Catarina Miranda e Afonso Leitão juntam-se para estratégia infalível! Saiba o que aconteceu

08:46
Imperdível! Junto a Jéssica Vieira, Afonso Leitão critica Catarina Miranda - Big Brother
03:43

Imperdível! Junto a Jéssica Vieira, Afonso Leitão critica Catarina Miranda

08:44
Clima aqueceu! Afonso Leitão arrasa Bruna enquanto líder - Big Brother
04:26

Clima aqueceu! Afonso Leitão arrasa Bruna enquanto líder

08:43
Bruna é a primeira a desistir da prova semanal! Veja o que aconteceu - Big Brother
03:37

Bruna é a primeira a desistir da prova semanal! Veja o que aconteceu

22:47
Reviravolta: Maria Botelho Moniz revela quem são os nomeados da semana - Big Brother
04:10

Reviravolta: Maria Botelho Moniz revela quem são os nomeados da semana

22:40
Farto do triângulo amoroso da casa, Viriato dispara sobre Miranda: «São novelas mais do que cansadas» - Big Brother
01:27

Farto do triângulo amoroso da casa, Viriato dispara sobre Miranda: «São novelas mais do que cansadas»

22:29
«A mordaça dela saiu no domingo»: Miranda parte ao 'ataque' cerrado a Bruna e evoca ex-concorrente - Big Brother
02:18

«A mordaça dela saiu no domingo»: Miranda parte ao 'ataque' cerrado a Bruna e evoca ex-concorrente

22:26
Hoje começou a prova semanal, mas a própria líder Bruna já se descartou - Big Brother
01:41

Hoje começou a prova semanal, mas a própria líder Bruna já se descartou

22:19
«Querias dar uma cotovelada à Miranda»: A acusação grave que está a agitar a casa da Malveira - Big Brother
01:13

«Querias dar uma cotovelada à Miranda»: A acusação grave que está a agitar a casa da Malveira

22:14
«Não tens confianças comigo para essas coisas»: 'Passada', Jéssica dá raspanete ao ex - Big Brother
02:11

«Não tens confianças comigo para essas coisas»: 'Passada', Jéssica dá raspanete ao ex

22:10
Choque: Viriato mostra a cicatriz que resultou da 'luta' com Miranda e Afonso - Big Brother
02:05

Choque: Viriato mostra a cicatriz que resultou da 'luta' com Miranda e Afonso

22:02
«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada - Big Brother
03:27

«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada

Tatiana Boa Nova declara-se ao marido e a mensagem é a mais bonita que vai ler

  • Big Brother
  • Há 2h e 12min
Tatiana Boa Nova declara-se ao marido e a mensagem é a mais bonita que vai ler - Big Brother

Ruben Boa Nova completou 35 anos e recebeu uma carinhosa declaração da mulher, Tatiana. Hoje, os dois vivem uma história de amor marcada pelo casamento, pelo filho em comum e pela espera do segundo bebé.

Ruben Boa Nova, ex-concorrente do Secret Story, celebrou recentemente o seu 35.º aniversário e recebeu uma mensagem especial da mulher, Tatiana Boa Nova, com quem partilhou a experiência do reality show e construiu uma família fora das câmaras.

No Instagram, Tatiana fez questão de se declarar ao marido, recordando o percurso que têm vivido juntos. «Um dia fui menina e sonhei com um príncipe encantado! Hoje olho para o meu homem e ele faz-me ver que não existem príncipes encantados! Não há relações perfeitas, mas há que saber construí-las e moldá-las!», escreveu.

A ex-concorrente do Secret Story destacou ainda a importância do companheiro na sua vida: «Aprendi muito com este homem que a vida me deu, continuo a aprender todos os dias! Hoje está de parabéns! Faz 35 anos e inspira-me a mim e a quem o rodeia. Feliz aniversário @rubenboanova obrigada por seres um excelente homem, marido, pai e amigo! Amo-te muito ❤️».

 

A história de amor de Ruben e Tatiana

O casal já era unido antes de entrar na Casa dos Segredos, onde participou em 2012, levando como segredo a relação que os unia. Desde então, tornaram-se uma das duplas mais acarinhadas pelo público e continuaram juntos fora do programa.

Em 2017, oficializaram a relação com o casamento. Do matrimónio nasceu o primeiro filho do casal, Lourenço. E, recentemente, Tatiana revelou estar grávida do segundo filho, reforçando ainda mais o sonho de família que ambos sempre demonstraram.

Para além da vida a dois e da experiência televisiva, Ruben e Tatiana também partilharam um projeto musical. Juntos, lançaram a canção “Lobo Mau”, que rapidamente ficou associada à sua história de amor.

Entre altos e baixos, Ruben e Tatiana mantêm-se unidos há mais de uma década, partilhando não só a vida a dois, mas também a experiência da parentalidade, que agora será novamente vivida em dobro. 

Grávida, Tatiana Boa Nova tem condição de saúde que obrigada a vigilância apertada

«Cinderela ou jogador da bola?»: Grávida, Tatiana Boa Nova mostra imagens reveladoras da ecografia

A fotografia de 2011 de Rúben e Tatiana Boa Nova que o vai fazer regressar no tempo: «Nunca mais nos largámos»

Tatiana Boa Nova e Rúben Boa Nova entrariam na Casa dos Segredos? Casal surpreende!

Tatiana está grávida — e há quem tenha sabido antes do marido Ruben Boa Nova

Cristina Ferreira reage à polémica de Rúben e Tatiana: «Trata-se de empatia e humanidade»
