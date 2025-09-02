Tatiana Boa Nova declara-se ao marido e a mensagem é a mais bonita que vai ler

Só estilo e amor! Rúben e Tatiana Boa Nova desfrutam de férias a Sul com o filho. Veja as fotos!

Ruben Boa Nova, ex-concorrente do Secret Story, celebrou recentemente o seu 35.º aniversário e recebeu uma mensagem especial da mulher, Tatiana Boa Nova, com quem partilhou a experiência do reality show e construiu uma família fora das câmaras.

No Instagram, Tatiana fez questão de se declarar ao marido, recordando o percurso que têm vivido juntos. «Um dia fui menina e sonhei com um príncipe encantado! Hoje olho para o meu homem e ele faz-me ver que não existem príncipes encantados! Não há relações perfeitas, mas há que saber construí-las e moldá-las!», escreveu.

A ex-concorrente do Secret Story destacou ainda a importância do companheiro na sua vida: «Aprendi muito com este homem que a vida me deu, continuo a aprender todos os dias! Hoje está de parabéns! Faz 35 anos e inspira-me a mim e a quem o rodeia. Feliz aniversário @rubenboanova obrigada por seres um excelente homem, marido, pai e amigo! Amo-te muito ❤️».

A história de amor de Ruben e Tatiana

O casal já era unido antes de entrar na Casa dos Segredos, onde participou em 2012, levando como segredo a relação que os unia. Desde então, tornaram-se uma das duplas mais acarinhadas pelo público e continuaram juntos fora do programa.

Em 2017, oficializaram a relação com o casamento. Do matrimónio nasceu o primeiro filho do casal, Lourenço. E, recentemente, Tatiana revelou estar grávida do segundo filho, reforçando ainda mais o sonho de família que ambos sempre demonstraram.

Para além da vida a dois e da experiência televisiva, Ruben e Tatiana também partilharam um projeto musical. Juntos, lançaram a canção “Lobo Mau”, que rapidamente ficou associada à sua história de amor.