Preconceito, gravidez difícil e uma relação onde não foi feliz. Tatiana emociona-se ao recordar a sua vida: «Anulei-me»

Sabia que Tatiana já teve vários visuais? Das tranças ao cabelo liso, veja as imagens e surpreenda-se

Tatiana acabou em lágrimas ao falar publicamente sobre o que foi a curva da sua vida. Na gala deste domingo, 9 de agosto, do Big Brother Verão, a concorrente apresentou a sua Curva da Vida e não conteve as emoções quando abordou uma fase muito dura da sua vida.

A concorrente começa por contar que apesar de Guerra Civil, no centro de Luanda sempre conseguiu viver tranquilamente até certo dia. A certa altura, chegou a viver momentos de puro terror.

Tempos depois, perdeu o seu pai que tinha apena 28 anos. A concorrente confessa que nunca sentiu a presença paterna e se calhar por isso é que herdou um lado mais “bruto”. Nem tudo foi triste nesta fase, foi nesta altura que se tornou modelo e a sua vida teve um rumo mais feliz. Passou pelo mundo da moda, dos reality shows e trabalhou como apresentadora de televisão.

Apesar de uma vida profissional bem-sucedida e repleta de oportunidades, acabou por sofrer de preconceito no seu próprio país. «A minha terra não quer aceitar o meu talento», pensou a determinada altura depois de ter sido desvalorizada pelo seu tom de pele, cor de cabelo e pela maneira de se expressar.

A vida de Tatiana mudou quando, em 2016, começou uma relação, fruto de um reality show. «Eramos o Romeu e Julieta de Angola», recorda. Foi no dia 31 de março desse mesmo ano que se casou. Ainda assim, conta: «Eu não fui feliz», «Tive esperança que as coisas fossem mudar, mas nunca mudaram».

Fruto desse casamento, teve o seu primeiro filho, mas “não foi uma gravidez feliz”. «Estava sempre triste, deprimida e em discussões», acrescentou, com a voz trémula. Tatiana conta que viveu como uma “dona de casa”, viveu só para a família, sempre com o desejo de dar ao filho uma família feliz. «Anulei-me», confessa.

Nesta altura vivia na Bélgica, mas recebeu uma proposta para fazer um programa novo e foi aí que saiu do país para “voltar a ser ela”.

Acabou por se separar do pai do filho, no entanto, Tatiana confessa que nunca quis ter um filho de pais separados, por mais “coisas más” que o pai do seu filho lhe possa ter feito. «Tenho esperança de que nos possamos entender e seguir a nossa vida juntos», afirma, uma vez que ainda acredita que pode ser possível dar ao filho a possibilidade de viver com os pais em união.