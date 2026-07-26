Gala do Big Brother Verão aquece! Tatiana enfrenta João Ventura após imagens polémicas: «Sentiste-te manipulado por mim?»

A gala deste domingo, dia 26 de julho, do Big Brother Verão ficou marcada por vários confrontos entre os concorrentes. Desta vez, Tatiana decidiu enfrentar João Ventura depois de assistir a imagens em que o colega a acusava de ser manipuladora.

Assim que saiu do confessionário e regressou à sala, a concorrente não perdeu tempo e dirigiu-se diretamente a João Ventura, lançando uma pergunta: «Sentiste-te manipulado por mim?»

Perante a questão, João Ventura optou por não responder. Em vez disso, começou a cantar, recusando alimentar a discussão.

Tatiana fez questão de continuar a defender a sua postura dentro da casa: «Ao contrário de manipuladora, sou encantadora de pessoas», afirmou.

Veja o momento aqui:

Poucos minutos depois, o ambiente voltou a aquecer quando Ana Luísa entrou na conversa e deixou duras críticas à colega.

«Já comi o pão que o diabo amassou e ela, ao pé do que eu já comi, não é nada», atirou a concorrente, uma declaração que mereceu aplausos por parte do público presente em estúdio.

Veja o momento aqui:

O confronto entre os concorrentes voltou, assim, a marcar a gala do Big Brother Verão, numa noite repleta de acusações, respostas e momentos de elevada tensão.