Clima explode na gala! Tatiana, Vanessa e João Ventura numa forte discussão: «A mim não vais manipular palavras»

A gala deste domingo, dia 26 de julho, do Big Brother Verão ficou marcada por mais um momento de grande tensão em direto. Tatiana, Vanessa e João Ventura envolveram-se numa discussão intensa, com acusações e várias trocas de farpas.

Veja também: «És bastante falsa»: Frente-a-frente entre Joaquim e Vanessa deixa casa “em chamas”

No centro da polémica esteve o termo "nave", utilizado para designar o grupo da Casa da Avó. Tatiana acusou Vanessa de ter mentido relativamente ao significado da expressão, garantindo que a concorrente afirmou utilizá-la no exterior sem qualquer conotação negativa.

Contudo, Tatiana defendeu que o termo é, na realidade, depreciativo e confrontou Vanessa em pleno direto, acusando-a de não estar a dizer a verdade.

Durante a discussão, João Ventura também decidiu intervir e dirigiu-se a Tatiana com uma frase que rapidamente deu que falar: «Os portugueses estão a ver! Continua, querida».

O ambiente aqueceu ainda mais quando Vanessa perdeu a paciência por considerar que estava constantemente a ser interrompida: «Estive calada no tempo em que estiveste a falar!».

Sem recuar, Tatiana respondeu de imediato: «A mim não vais manipular palavras».

Veja o momento aqui:

O momento gerou grande agitação em estúdio e acabou por marcar mais um dos episódios de maior tensão da gala, com o conflito entre os concorrentes a intensificar-se perante os espectadores.

Veja ainda: Tenso! João Ventura "vira-se" a Joaquim em plena Gala: «Pensas demasiado em mim»

