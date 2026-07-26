Clima explode na gala! Tatiana, Vanessa e João Ventura numa forte discussão: «A mim não vais manipular palavras»

Ao Minuto

00:56
Maria Botelho Moniz fecha Gala com notícia inesperada - Big Brother
01:29

Maria Botelho Moniz fecha Gala com notícia inesperada

00:55
Quem nomeou quem? Descubra quais foram as escolhas da semana - Big Brother
12:14

Quem nomeou quem? Descubra quais foram as escolhas da semana

00:50
"Fogo no parquinho"! Mariana Sá "denuncia" responsáveis pelo boato que envolve Vanessa e Boris - Big Brother
01:20

"Fogo no parquinho"! Mariana Sá "denuncia" responsáveis pelo boato que envolve Vanessa e Boris

00:49
Vanessa reage a boatos de interesse em Boris. E a mulher do concorrente vê tudo em estúdio - Big Brother
02:36

Vanessa reage a boatos de interesse em Boris. E a mulher do concorrente vê tudo em estúdio

00:46
Com namorado fora da casa, Joana reage a boato que envolve Nuno - Big Brother
02:10

Com namorado fora da casa, Joana reage a boato que envolve Nuno

00:34
Íris avalia percurso na casa mais vigiada do País e admite: «Senti que ia sair» - Big Brother
02:08

Íris avalia percurso na casa mais vigiada do País e admite: «Senti que ia sair»

00:29
Sara decidiu e há um novo habitante na "Casa da Avó" - Big Brother
02:36

Sara decidiu e há um novo habitante na "Casa da Avó"

00:24
Um nomeado diretamente e um imune! Estas foram as escolhas da noite - Big Brother
05:07

Um nomeado diretamente e um imune! Estas foram as escolhas da noite

00:19
Há um novo líder da casa. Descubra quem venceu a prova - Big Brother
06:27

Há um novo líder da casa. Descubra quem venceu a prova

00:14
Ana Luísa e Afonso aumentam prémio final. Saiba o valor atual - Big Brother
03:37

Ana Luísa e Afonso aumentam prémio final. Saiba o valor atual

00:10
A chorar e soluçar, Raquel fica sem chão com expulsão de Íris. E há outro concorrente inconsolável - Big Brother
02:48

A chorar e soluçar, Raquel fica sem chão com expulsão de Íris. E há outro concorrente inconsolável

00:05
Em noite de dupla expulsão, saiba quem foi o segundo concorrente a abandonar a casa - Big Brother

Em noite de dupla expulsão, saiba quem foi o segundo concorrente a abandonar a casa

00:05
Segundo expulso revelado! Saiba quem abandonou a casa do Big Brother Verão - Big Brother
04:58

Segundo expulso revelado! Saiba quem abandonou a casa do Big Brother Verão

00:00
Ana Luísa faz Curva da Vida e revela problema de saúde do filho João Gomes: «Estava cansada de o ver sofrer» - Big Brother

Ana Luísa faz Curva da Vida e revela problema de saúde do filho João Gomes: «Estava cansada de o ver sofrer»

23:57
Marido de Ana Luísa faz declaração de amor. E o que diz deixa qualquer um emocionado - Big Brother
01:30

Marido de Ana Luísa faz declaração de amor. E o que diz deixa qualquer um emocionado

23:55
Em lágrimas, Ana Luísa confessa: «Foi o sonho que sempre me comandou» - Big Brother
04:12

Em lágrimas, Ana Luísa confessa: «Foi o sonho que sempre me comandou»

23:47
Gala do Big Brother Verão aquece! Tatiana enfrenta João Ventura após imagens polémicas: «Sentiste-te manipulado por mim?» - Big Brother

Gala do Big Brother Verão aquece! Tatiana enfrenta João Ventura após imagens polémicas: «Sentiste-te manipulado por mim?»

23:47
«Estava na casa de banho da praça a tirar leite»: Ana Luísa conta percurso tocante. Veja aqui a "Curva da Vida" na íntegra - Big Brother
07:33

«Estava na casa de banho da praça a tirar leite»: Ana Luísa conta percurso tocante. Veja aqui a "Curva da Vida" na íntegra

23:46
Ana Luísa conta como viveu a tragédia do 11 de Setembro: «Via corpos a cair» - Big Brother
03:59

Ana Luísa conta como viveu a tragédia do 11 de Setembro: «Via corpos a cair»

23:42
Ana Luísa abre o coração na "Curva da Vida": «A nossa casa não tinha saneamento, tomava banho na escola» - Big Brother
03:13

Ana Luísa abre o coração na "Curva da Vida": «A nossa casa não tinha saneamento, tomava banho na escola»

23:35
Nuno vence dois privilégios de uma vez. Descubra o que conquistou - Big Brother
02:31

Nuno vence dois privilégios de uma vez. Descubra o que conquistou

23:32
João Ventura chama a atenção para postura de Boris: «Às vezes pode ser manipulado» - Big Brother
04:33

João Ventura chama a atenção para postura de Boris: «Às vezes pode ser manipulado»

23:30
Boris é “aplaudido” como líder. E esta foi a vantagem que conquistou - Big Brother
01:39

Boris é “aplaudido” como líder. E esta foi a vantagem que conquistou

23:15
«Ela ao pé do que eu já comi, não é nada»: Ana Luísa lança farpa a Tatiana e é aplaudida em estudio - Big Brother
02:37

«Ela ao pé do que eu já comi, não é nada»: Ana Luísa lança farpa a Tatiana e é aplaudida em estudio

23:13
Tatiana provoca João Ventura: «Sou encantadora de pessoas» - Big Brother
04:43

Tatiana provoca João Ventura: «Sou encantadora de pessoas»

Acompanhe ao minuto

Clima explode na gala! Tatiana, Vanessa e João Ventura numa forte discussão: «A mim não vais manipular palavras»

  • Big Brother
Clima explode na gala! Tatiana, Vanessa e João Ventura numa forte discussão: «A mim não vais manipular palavras» - Big Brother
Tatiana, Vanessa e João Ventura
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

A gala do Big Brother Verão deste domingo ficou marcada por um momento de grande tensão entre Tatiana, Vanessa e João Ventura. Em causa esteve a utilização do termo "nave", que rapidamente deu origem a uma troca acesa de acusações em pleno direto.

A gala deste domingo, dia 26 de julho, do Big Brother Verão ficou marcada por mais um momento de grande tensão em direto. Tatiana, Vanessa e João Ventura envolveram-se numa discussão intensa, com acusações e várias trocas de farpas.

Veja também: «És bastante falsa»: Frente-a-frente entre Joaquim e Vanessa deixa casa “em chamas”

No centro da polémica esteve o termo "nave", utilizado para designar o grupo da Casa da Avó. Tatiana acusou Vanessa de ter mentido relativamente ao significado da expressão, garantindo que a concorrente afirmou utilizá-la no exterior sem qualquer conotação negativa.

Contudo, Tatiana defendeu que o termo é, na realidade, depreciativo e confrontou Vanessa em pleno direto, acusando-a de não estar a dizer a verdade.

Durante a discussão, João Ventura também decidiu intervir e dirigiu-se a Tatiana com uma frase que rapidamente deu que falar: «Os portugueses estão a ver! Continua, querida».

O ambiente aqueceu ainda mais quando Vanessa perdeu a paciência por considerar que estava constantemente a ser interrompida: «Estive calada no tempo em que estiveste a falar!».

Sem recuar, Tatiana respondeu de imediato: «A mim não vais manipular palavras».

Veja o momento aqui:

O momento gerou grande agitação em estúdio e acabou por marcar mais um dos episódios de maior tensão da gala, com o conflito entre os concorrentes a intensificar-se perante os espectadores.

Veja ainda: Tenso! João Ventura "vira-se" a Joaquim em plena Gala: «Pensas demasiado em mim»
 

Temas: Tatiana Vanessa João Ventura

Relacionados

O público decidiu e este é o primeiro expulso da noite

Marisa e Pedro Jorge namoram há oito anos e esta foto mostra como tudo começou: «Ainda me emociono»

Digno de Hollywood: Maria Botelho Moniz rouba todas as atenções com vestido justo "spicy"

É um dos comentadores mais conhecidos do País. Hoje chora morte de pessoa especial

Mais Vistos

Novidade! Sete meses após serem pais, Rúben e Tatiana Boa Nova surpreendem todos: «queremos partilhar convosco»

Ontem às 18:02

Já não esconde! Jéssica Vieira publica primeira foto ao lado do novo amor

Ontem às 17:35

O público decidiu e este é o primeiro expulso da noite

Ontem às 22:19
02:53

Joaquim chega a estúdio e é recebido com confissão inédita de Maria Botelho Moniz

Ontem às 23:02

Em noite de dupla expulsão, saiba quem foi o segundo concorrente a abandonar a casa

Hoje às 00:05
Ver Mais

Notícias

Em noite de dupla expulsão, saiba quem foi o segundo concorrente a abandonar a casa

Hoje às 00:05

Ana Luísa faz Curva da Vida e revela problema de saúde do filho João Gomes: «Estava cansada de o ver sofrer»

Hoje às 00:00

Gala do Big Brother Verão aquece! Tatiana enfrenta João Ventura após imagens polémicas: «Sentiste-te manipulado por mim?»

Ontem às 23:47

Clima explode na gala! Tatiana, Vanessa e João Ventura numa forte discussão: «A mim não vais manipular palavras»

Ontem às 23:05

O público decidiu e este é o primeiro expulso da noite

Ontem às 22:19
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Marisa e Pedro Jorge namoram há oito anos e esta foto mostra como tudo começou: «Ainda me emociono»

Ontem às 20:06

Cristina Ferreira mostra imagens “escondidas” no telemóvel. E todos reparam numa com João Monteiro

Ontem às 19:57

Maria Botelho Moniz partilha registo íntimo fora do ecrã. E a companhia que escolheu conquistou a internet

Ontem às 18:54

É um dos comentadores mais conhecidos do País. Hoje chora morte de pessoa especial

Ontem às 18:39

Novidade! Sete meses após serem pais, Rúben e Tatiana Boa Nova surpreendem todos: «queremos partilhar convosco»

Ontem às 18:02
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

24 jul, 21:17
01:51

Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

24 jul, 19:51
03:42

Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura

24 jul, 19:49
03:23

Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim

24 jul, 19:43
02:54

Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...»

24 jul, 19:37
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother Verão": Íris é expulsa... e Raquel fica devastada!

Hoje às 00:11

Ana Luísa, do "Big Brother Verão", recorda infância difícil: "Tinha muita vergonha"

Ontem às 23:59

"Big Brother Verão": novos nomeados... em plena gala!

Ontem às 22:39

"Big Brother Verão". Joaquim é expulso... e reage assim!

Ontem às 22:21

Look vermelho e justo: Maria Botelho Moniz arranca suspiros!

Ontem às 21:58
Ver Mais Outros Sites