17:29
07:38

17:19
04:49

10:52
04:58

10:50
01:02

11:47
Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
06:57

10:18
06:57

10:17
06:57

10:17
06:57

10:15
06:57

10:08
06:25

10:07
06:25

10:04
01:41

12:06
04:18

11:58
02:10

11:52
06:58

11:51
06:58

11:36
04:13

11:36
04:13

11:35
04:13

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

Uma das maiores estrelas do 1.º Big Brother é um dos heróis da catástrofe que atingiu Portugal

Uma partilha marcante, numa altura especialmente difícil para Portugal.

Portugal está a ser assolado por uma série de tempestades sucessivas que não têm dado tréguas e deixaram um rasto de destruição em várias zonas do País, que ainda hoje não têm eletricidade ou água potável. 

A situação é de tal forma grave, que ninguém consegue ficar indiferente, muito menos Telmo Ferreira, uma das maiores estrelas da primeira edição do Big Brother em Portugal, que é bombeiro. 

Nas stories do Instagram, o ex-concorrente do Big Brother e ex-recruta da 1ª Companhia, partilhou uma imagem no qual mostra a ajuda dos bombeiros da Batalha - núcleo que integra - nesta intempérie. 

Conhecido do grande público desde o ano 2000, quando participou na histórica primeira edição do Big Brother, Telmo Ferreira tornou-se rapidamente uma figura acarinhada pelos portugueses. No entanto, ao longo dos anos, foi construindo um percurso marcado pela disciplina, pelo serviço público e pelo compromisso com a comunidade. 

A sua presença no terreno durante esta vaga de mau tempo não passou despercebida. Muitos seguidores elogiaram a atitude solidária e o exemplo dado, sublinhando que Telmo não se limita a palavras de apoio, mas “arregaça as mangas” e está onde é preciso estar.

Mais do que uma antiga figura televisiva, Telmo Ferreira afirma-se hoje como um cidadão ativo e empenhado, usando a visibilidade das redes sociais para dar destaque ao trabalho dos bombeiros e à importância da entreajuda em momentos difíceis.

Um percurso que prova que a fama pode dar lugar ao serviço — e que alguns protagonistas da televisão continuam a ser protagonistas na vida real, longe das câmaras, mas perto de quem mais precisa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Telmo, bem como da família que construiu com Célia, com quem tem dois filhos. 

Hoje às 10:22

26 nov 2025, 11:47

Romance, sol e paraíso! Veja as férias de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: «Chegámos à ilha da magia»

7 jan, 19:00

Esta concorrente do Big Brother Verão é irmã de uma estrela da televisão... mas elas não se podem ver

1 jul 2025, 12:43

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025

30 jun 2025, 01:14
Hoje às 10:22

Amor à vista de todos. Bárbara Parada partilha primeira foto com Guilherme Baptista

Ontem às 20:10

Leandro expõe caso polémico: “Fui humilhado” e já recorreu à justiça

Ontem às 18:20

Sem pudores, Kina surpreende com dança sensual e recebe fortes elogios: «Deslumbrante»

6 fev, 22:00

Nova oportunidade? Marcia Soares e Francisco Monteiro voltam ao início da história que apaixonou milhares de fãs

6 fev, 10:35
O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Amor à vista de todos. Bárbara Parada partilha primeira foto com Guilherme Baptista

Ontem às 20:10

Rita Pereira já «entrou» em dois reality shows e estas são as imagens inéditas que o comprovam

4 fev, 16:28

A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

4 fev, 15:28

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

29 jan, 19:20

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

29 jan, 16:57
Regresso aguardado? Francisco Monteiro anuncia novidade especial: e em dose dupla

Há 1h e 8min

Adivinha quem é esta menina? Damos-lhe uma pista: É uma das recrutas mais empenhadas da 1ª Companhia

Há 2h e 32min

Sabia que o Comandante Moutinho já participou num reality show da TVI? E ocupou um lugar no pódio

Hoje às 16:10

Após pedido de desculpas que viralizou, Filipe Delgado volta à carga com piropos ao Instrutor Marques: «Aquilo é de mais qualidade»

Hoje às 15:15
01:23

Noélia torna-se um fenómeno da Internet: e a culpa é deste vídeo que viralizou em minutos

Hoje às 13:27
Francisco Monteiro partilha novidade: "Vou estar convosco a dobrar"

Há 1h e 56min

Bruno de Carvalho toma importante decisão: "Um gesto simples, mas carregado de significado"

Hoje às 10:46

Francisco Monteiro faz impressionante desabafo: "Devolveu-me a vontade de viver"

Hoje às 09:36

Mafalda Diamond deixa recado polémico após episódio com Diogo Marcelino: «É ridículo»

Ontem às 18:20

Em saída à noite, Bárbara Parada cúmplice de "amigo especial"... e há motivos para celebrar!

Ontem às 17:13
O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
