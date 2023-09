Big Brother: Célia e Telmo Ferreira assinalam 19º aniversário do filho. Veja como já está um homem!

Lembra-se de Célia e de Telmo do primeiro Big Brother? Veja como estão agora os filhos crescidos do casal!

Lembra-se do Telmo e da Célia do 1.º Big Brother? Veja como cresceu o filho mais velho do casal

Se era um fã atento das primeira edição do «Big Brother» deve lembrar-se de Célia e Telmo Ferreira, que se conheceram e se apaixonaram na casa mais vigiada do País, no ano de 2000.

Mais de 20 anos depois, um casamento e dois filhos, a relação do casal mantém-se de pedra e cal. Agora, Telmo Ferreira assinalou os 19 anos do filho mais velho, com uma bonita declaração e surpreendeu os seguidores ao mostrar Alexandre tão crescido.

«O tempo que passa não passa depressa. O que passa depressa é o tempo que passou. “Vergilio Ferreira”», escreveu na legenda de uma imagem em que o filho sopra as velas dos seus 19 anos.

Também Célia Ferreira assinalou o dia especial: «Faz hoje 19 anos que nascia um Amor inexplicável, imensurável e incondicional», escreveu na legenda de um vídeo partilhado no Instagram.

A ex-concorrente acrescentou: «Ver o teu crescimento, acompanhar o teu desenvolvimento é um privilégio ♥️ testemunhar a tua transformação tem sido uma experiência transcendente! Amo-te meu filho, meu príncipe».

O casal deixou uma marca na televisão ao apaixonar-se naquele que foi o primeiro reality show a abalar Portugal. A paixão em direto culminou num casamento, que aconteceu a 14 de outubro de 2001 e que foi acompanhado pela TVI.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como está crescido Alexandre. Recorde ainda em baixo alguns momentos marcantes do casal no Big Brother e o dia do seu casamento