Herói fora das câmaras! Telmo Ferreira arrisca a vida no combate aos incêndios
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Longe da televisão há vários anos, Telmo Ferreira voltou a chamar a atenção por um motivo bem diferente da fama. O ex-concorrente da primeira edição do Big Brother tem estado na linha da frente do combate aos incêndios no distrito de Coimbra, partilhando ainda um importante apelo nas redes sociais.
Conhecido do grande público por ter participado na primeira edição do Big Brother, em 2000, Telmo Ferreira voltou a estar em destaque, desta vez por um motivo bem diferente da televisão. O ex-concorrente tem integrado as operações de combate aos incêndios que têm atingido o distrito de Coimbra.
Através das redes sociais, Telmo Ferreira partilhou uma fotografia captada durante uma intervenção na freguesia de Samuel, município de Soure. Na imagem, surge um veículo dos Bombeiros, enquanto um avião combate as chamas.
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Além desta story, Telmo partilhou ainda outra, já nos Bombeiros Voluntários da Batalha, em dia de «formação de veículos eléctricos».
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Recorde-se que Telmo Ferreira ganhou notoriedade ao participar na primeira edição do Big Brother, onde conheceu Célia Ferreira. O casal mantém uma relação desde essa altura e é pai de dois filhos, Alexandre e Rafael.
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