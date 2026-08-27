O amor de Célia e Telmo Ferreira resiste desde o primeiro Big Brother: Não vai acreditar como estão eles e os filhos

Há histórias de amor que começam de forma inesperada e acabam por resistir ao teste do tempo. A de Célia e Telmo Ferreira é precisamente uma delas. Os dois conheceram-se em 2000, na primeira edição do Big Brother Portugal, numa altura em que o reality show era uma novidade absoluta no país. Mais de duas décadas depois, continuam juntos e construíram uma família longe dos holofotes que marcaram o início da relação.

Quando entraram na casa mais vigiada do país, Telmo tinha 23 anos e Célia 18. O ambiente de confinamento acabou por aproximá-los e, apesar de nem tudo ter começado com um amor imediato, a relação foi crescendo à medida que se foram conhecendo.

Anos mais tarde, Célia recordou precisamente esse início e admitiu, com algum sentido de humor, que Telmo não lhe causou uma grande impressão nos primeiros tempos. «Inicialmente, não ia à bola com ele, não lhe achei graça nenhuma», contou a ex-concorrente numa conversa com Cristina Ferreira, em 2025. Com o passar dos dias, porém, começou a olhar para o companheiro de outra forma.

«À medida que conhecemos as pessoas e percebemos que têm um bom coração, elas tornam-se mais bonitas e interessantes aos nossos olhos», explicou Célia, resumindo de forma simples a transformação que aconteceu dentro da casa.

Do Big Brother para uma vida a dois

Terminada a experiência televisiva, Célia e Telmo não deixaram que a exposição mediática ditasse o futuro da relação. Pelo contrário, levaram o romance para fora da televisão e deram continuidade à história de amor.

O casal casou-se em outubro de 2001, numa cerimónia que foi transmitida em direto pela TVI, e desde então construiu uma vida em comum.

Ao contrário de muitos dos rostos que passaram pelos reality shows e continuaram ligados ao pequeno ecrã, Célia e Telmo acabaram por escolher uma vida mais discreta. A família tornou-se a prioridade e os dois mantiveram-se afastados da exposição permanente.

Ainda assim, de vez em quando, Célia partilha nas redes sociais alguns momentos ao lado do marido e dos filhos, permitindo aos seguidores perceber que a cumplicidade que começou há tantos anos continua presente.

Uma família com dois filhos

Desta relação nasceram dois filhos: Alexandre, atualmente com 22 anos, e Rafael, de 9. A chegada dos filhos veio dar uma nova dimensão à história de Célia e Telmo, que passaram de jovens apaixonados numa experiência televisiva a pais de uma família que cresceu longe das câmaras.

Alexandre, o filho mais velho, tem também despertado o orgulho dos pais pelo caminho que decidiu seguir. Aos 22 anos, já está ligado ao serviço militar, seguindo, de certa forma, as pisadas do pai.

A escolha não deixa de ter um significado especial, tendo em conta o percurso de Telmo. Antes de se tornar conhecido do grande público através do Big Brother, o antigo concorrente tinha experiência militar e chegou a integrar os Paraquedistas. Aos 18 anos, ingressou como voluntário e permaneceu na carreira durante alguns anos.

Assim, a opção de Alexandre pelo serviço militar acaba por criar uma ligação ainda mais forte entre pai e filho, com o mais velho a seguir um caminho que o pai conhece bem.

Telmo trocou a farda militar pela dos bombeiros

Apesar de ter deixado a carreira militar, Telmo nunca se afastou de uma vida ligada ao espírito de missão e de serviço aos outros.

Atualmente, é bombeiro voluntário na corporação dos Bombeiros Voluntários da Batalha, mantendo uma ligação próxima à comunidade e participando no combate a incêndios e noutras missões de socorro.

Nos últimos anos, Telmo tem sido visto no terreno, nomeadamente durante épocas de incêndios, assumindo o papel de bombeiro e mostrando que, décadas depois da sua passagem pelo reality show, continua ligado a uma profissão de grande exigência e dedicação.

A faceta de bombeiro acabou por se tornar uma das principais características da vida atual de Telmo. Longe da fama conquistada no primeiro Big Brother, o antigo militar encontrou uma forma diferente de continuar a servir e a ajudar os outros.

Mais de 20 anos depois, o amor continua

Célia e Telmo são hoje um dos exemplos mais duradouros de um romance nascido num reality show português. Conheceram-se perante milhões de espectadores, apaixonaram-se num contexto pouco convencional, casaram-se pouco tempo depois e construíram uma família.

Em 2025, quando marcaram presença num programa da TVI para recordar a primeira edição do Big Brother, o casal assinalava já 24 anos de casamento, além de mais de duas décadas desde o primeiro encontro na casa mais famosa da televisão portuguesa.

A história ganhou entretanto uma nova geração: Alexandre, de 22 anos, já segue o caminho militar que o pai conhece tão bem, enquanto Rafael, de 9, cresce acompanhado pelos pais e pelo irmão mais velho.

Telmo e Célia provaram, assim, que uma relação que começou num programa de televisão pode ultrapassar largamente os limites do pequeno ecrã. Mais de 20 anos depois, continuam juntos, com dois filhos e uma vida construída longe da exposição que marcou o início da sua história.

E talvez seja precisamente essa a maior surpresa desta história: aquilo que começou como um romance improvável dentro da primeira casa do Big Brother acabou por se transformar numa relação duradoura, numa família e numa vida partilhada muito para além das câmaras.