16:11
06:41

16:02
06:16

15:59
15:31
02:47

15:22
01:15

15:08
04:46

14:23
05:47

14:11
01:01

13:51
12:28
03:52

11:53
06:11

11:46
01:24

11:09
02:05

10:50
06:44

10:38
04:19

10:33
02:39

10:08
09:18
08:22

09:12
05:15

08:41
01:07

08:40
08:02

08:38
02:54

08:36
05:06

08:14
04:01

08:13
03:56

Ex-concorrente do Big Brother é herói longe das câmaras. Telmo arrisca a vida para combater os incêndios

  • Há 1h e 1min
Ex-concorrente do Big Brother é herói longe das câmaras. Telmo arrisca a vida para combater os incêndios - Big Brother

Telmo Ferreira, concorrente do icónico primeiro Big Brother, é bombeiro e tem estado na linha da frente do combate aos incêndios

Portugal voltou a enfrentar um fim de semana marcado por incêndios florestais que geraram momentos de pânico e enorme preocupação em várias regiões do País. Centenas de bombeiros foram mobilizados para combater as chamas, protegendo habitações e bens das populações afetadas.

Um dos rostos conhecidos que está no terreno é Telmo Ferreira, ex-concorrente da primeira edição do Big Brother. Marido de Célia, também participante do reality show, Telmo é bombeiro há muitos anos e, mais uma vez, encontra-se na linha da frente deste combate heróico.


No seu perfil de Instagram, Telmo partilhou imagens impressionantes captadas durante um incêndio na Covilhã, mostrando a coragem e determinação dos profissionais e voluntários que arriscam a vida para proteger a população.

Veja a galeria completa com as imagens do incêndio e relembre o álbum de fotografias da família de Telmo e Célia, que continua a emocionar fãs e seguidores.

VEJA TAMBÉM: O amor de Célia e Telmo Ferreira resiste desde o primeiro Big Brother. O filho mais velho já é um homem e segue os passos do pai 

Temas: Telmo Ferreira Incêndios

