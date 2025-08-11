Ex-concorrente do Big Brother é herói longe das câmaras. Telmo arrisca a vida para combater os incêndios

Portugal voltou a enfrentar um fim de semana marcado por incêndios florestais que geraram momentos de pânico e enorme preocupação em várias regiões do País. Centenas de bombeiros foram mobilizados para combater as chamas, protegendo habitações e bens das populações afetadas.

Um dos rostos conhecidos que está no terreno é Telmo Ferreira, ex-concorrente da primeira edição do Big Brother. Marido de Célia, também participante do reality show, Telmo é bombeiro há muitos anos e, mais uma vez, encontra-se na linha da frente deste combate heróico.



No seu perfil de Instagram, Telmo partilhou imagens impressionantes captadas durante um incêndio na Covilhã, mostrando a coragem e determinação dos profissionais e voluntários que arriscam a vida para proteger a população.

