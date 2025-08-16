No meio do inferno das chamas. As imagens arrepiantes de Telmo Ferreira, a enfrentar os incêndios com a vida

As imagens são arrepiantes. Os incêndios não dão tréguas em Portugal. Há vários dias que se vive um verdadeiro inferno em muitas aldeias e cidades do País. Há vários feridos e uma pessoa morreu a combater as chamas com as próprias mãos. Telmo Ferreira faz parte dos Bombeiros de Alcobaça e é um dos soldados da paz que por estes dias enfrenta o horror dos incêndios com a própria vida.

Nas suas redes sociais, Telmo Ferreira partilhou alguns registos de arrepiar, que o mostram na frente de fogo a combater os incêndios. Telmo Ferreira que ainda hoje é muito conhecido graças à sua participação no reality show da TVI é um herói longe das câmaras. Percorra a galeria e veja as imagens.

Os incêndios que fustigam Portugal causaram a primeira vítima mortal em Vila Franca do Deão, na Guarda.