Teresa Silva despede-se do «Big Brother» e partilha reflexão: «Passei momentos mais que bons...». Saiba tudo

Teresa Silva sobre David Maurício: «Diz-se que as mulheres não descem do salto e ele também não desceu»

Teresa Silva sobre atitudes polémicas de Inês Morais: «Se fosse no BB2020 ela tinha uma nomeação direta»

Teresa Silva, ex-concorrente do Big Brother 2020, foi também comentadora dos reality shows na TVI.

O «Dilema» estreou-se com novos comentadores. Teresa Silva recorreu às redes sociais, esta quarta-feira, onde se despediu do projeto como comentadora do Big Brother.

«Na verdade estas palavras deveriam ser ditas a semana passada, mas eu sou assim… antes tarde que nunca!! Passei momentos mais que bons, fui acarinhada por todos, aprendi, não cresci porque tenho a mesma altura, mas a caixinha de recordações ficou mais rica com memórias que jamais esquecerei, memórias que mexem como borboletas no meu estômago e me deixam SAUDADES».

«Não me consigo descrever, não por ser pouco, mas porque talvez não queira que saibam o tanto que sou. Alguns de vós consegue ir buscar e perceber a minha essência e verdade, talvez por serem bem resolvidos ou porque aceitam aqueles que marcam pela diferença sem maldade ou segundas intenções. Outros banhados pelo ódio de uma rede social que deixa entrar a liberdade mais castigante de todos os tempos, apenas vê o reflexo daquilo que são (eles próprios)!», acrescentou.

«Para todos, sejam bons ou menos bons… recebam-me de braços abertos quando voltar! Beijinhos! É TUDO POR AGORA»