Teresa Silva mostra resultado da intervenção cirúrgica ao peito. Veja aqui as imagens

Teresa Silva revela resultado de cirurgia ao peito: «A idade jamais é um prazo de validade!»

Teresa Silva, ex-concorrente do Big Brother e comentadora regular dos programas da tarde da TVI, partilhou com os seguidores o resultado da cirurgia estética a que se submeteu há 7 meses — uma mastopexia com redução mamária — e deixou uma poderosa mensagem de autoestima e confiança.

Em idade madura, a figura televisiva mostrou-se feliz e segura com a transformação, revelando imagens do resultado: «Sete meses após a minha mastopexia com redução, os resultados estão à vista... mas melhor que os resultados é mesmo sentir-me super feliz e mais confiante!», escreveu nas redes sociais.

Com a frontalidade que sempre a caracterizou, Teresa aproveitou ainda para refletir sobre a importância do amor-próprio em todas as fases da vida. «A idade jamais é um prazo de validade!», afirmou, reforçando a ideia de que nunca é tarde para cuidar de si.

Na mesma publicação, Teresa partilhou uma citação que resume o espírito da mudança que decidiu abraçar:

«É preciso primeiro cuidar de si mesmo para depois cuidar dos outros, pois ninguém dá o que não tem».

Conhecida pela sua personalidade forte e pela relação próxima com o público, Teresa Silva tem mantido uma presença constante na televisão desde que participou no Big Brother. Além do seu percurso no reality show, é também mãe de Tierry Vilson, ex-concorrente do Secret Story, e continua a ser uma voz ativa no universo dos formatos de entretenimento da TVI.

A partilha emocionou os seguidores, que elogiaram a coragem, autenticidade e atitude positiva da comentadora. Mais do que uma mudança estética, a decisão de Teresa representa um novo capítulo na sua vida — com mais leveza, segurança e autoestima.